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Неадекватная судья Наталья Бугук осудила минчанина на 12 суток за детский рисунок на окне

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  • 10.08.2021, 18:02
  • 9,204
Неадекватная судья Наталья Бугук осудила минчанина на 12 суток за детский рисунок на окне
фото: naviny.by

Фотофакт.

Минчанин Дмитрий Бубенко получил 12 суток ареста за детский рисунок на окне квартиры, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Административное дело рассмотрела 10 августа судья Наталья Бугук. Дмитрия Бубенко силовики задержали накануне и составили протокол за «несанкционированное пикетирование, путем размещения белого листа бумаги на окне».

В суде Дмитрий пояснил, что на окнах у него висят детские рисунки, которые повесили почти 4 года назад. По его словам, они защищают рассаду на подоконнике от прямых солнечных лучей. Судья поинтересовалась, почему он не получил на это разрешение местных властей.

В итоге Дмитрия признали виновным по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и назначили 12 суток ареста.

Фото: Весна
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