Неадекватная судья Наталья Бугук осудила минчанина на 12 суток за детский рисунок на окне

Неадекватная судья Наталья Бугук осудила минчанина на 12 суток за детский рисунок на окне24
- 10.08.2021, 18:02
- 9,204
Фотофакт.
Минчанин Дмитрий Бубенко получил 12 суток ареста за детский рисунок на окне квартиры, сообщает правозащитный центр «Вясна».
Административное дело рассмотрела 10 августа судья Наталья Бугук. Дмитрия Бубенко силовики задержали накануне и составили протокол за «несанкционированное пикетирование, путем размещения белого листа бумаги на окне».
В суде Дмитрий пояснил, что на окнах у него висят детские рисунки, которые повесили почти 4 года назад. По его словам, они защищают рассаду на подоконнике от прямых солнечных лучей. Судья поинтересовалась, почему он не получил на это разрешение местных властей.
В итоге Дмитрия признали виновным по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и назначили 12 суток ареста.