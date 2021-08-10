Лукашенко начал направлять мигрантов из Беларуси в Россию

Лукашенко начал направлять мигрантов из Беларуси в Россию3
- 10.08.2021, 19:12
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Мигрантов задержали смоленские пограничники.
Смоленские пограничники в районе населенного пункта Жанвиль Хиславичского района остановили транспортное средство, в котором находились 6 граждан восточной внешности. Оказалось, что россиянин пытался на своем автомобиле провезти 4 граждан Сирийской Арабской Республики и 1 одного гражданина Египта. Все они пересекали границу нелегально и планировали проехать в тыловые районы Российской Федерации, передает smolnarod.ru.
Ранее в районе населенного пункта Красная горка пограничники задержали еще 14 граждан республик Средней Азии. Они также хотели незаконно пробраться в Россию.
В пресс-службе регионального ПУ ФСБ сообщили, что все они задержаны для проведения дальнейшей проверки и установления обстоятельств совершения правонарушений.