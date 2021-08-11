Под санкции США попали три главных «кошелька» Лукашенко и связанные с ними компании 6 11.08.2021, 7:49

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Переписывание активов не помогло.

США 9 августа расширили санкции по Беларуси. Они затронули трех бизнесменов — Николая Воробья, Алексея Олексина, Небойша Карича. В пояснении к санкционному списку их называют «кошельками Лукашенко» — энергетическим, табачным и строительным соответственно. Под санкции также попали компании, которые связаны с этими предпринимателями. Среди них — Абсолютбанк, «Энерго-оил» (сеть «Табакерок»), «Дана Холдингс» и другие.

Сайт zerkalo.io рассказывает, как взаимосвязаны попавшиеся под санкции бизнесмены и фирмы, а также о том, как переписывание активов не помогло этого избежать.

Алексей Олексин и Николай Воробей — приближенные к Александру Лукашенко бизнесмены. Небойша Карич — один из акционеров Dana Holdings.

Компании, которые связывают с бизнесменом Воробьем

Николая Воробья называют в пояснении к санкционному списку США энергетическим кошельком Лукашенко. С ним связывают многие компании, которые оказались в американском перечне. Это Абсолютбанк, «Интерсервис» (Новополоцк), «Бремино групп», «Белказтранс», «Белказтранс Украина», «Новая нефтяная компания», «Нефтебитумный завод», «Новая нефтяная компания Восток».

Абсолютбанк и «Нефтебитумный завод» (завод в Червенском районе, который в начале 2019 года приобрел контрольный пакет в украинском нефтепродуктопроводе «ПрикарпатЗападтранс») попали под санкции как принадлежащие или прямо или косвенно контролируемые холдингом «Интерсервисом».

Основным видом деятельности этого холдинга является оптовая торговля. В него входят Абсолютбанк, «Интерсервис (занимается оптовой торговлей, нефтетрейдер — компания, которая занимается оптовой торговлей нефти), а также «Красный Бор» (охотничий комплекс). Сообщается, что в уставном фонде ООО «Интерсервис» доля в 100% принадлежит «Красному Бору». В свою очередь доля «Интерсервиса» в уставном фонде Абсолютбанка — 99,94%.

В декабре 2020 года бизнесмен Николай Воробей его жена Тамара перестали быть владельцами «Интерсервис», Абсолютбанка и комплекса «Красный бор». Об этом стало известно после того, как 17 декабря прошлого года Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса, в него попал также Воробей. В санкционном списке ЕС значился как совладелец компании «Бремино групп». По факту оказалось, что избавление активов не спасло от санкций США.

Ранее сообщалось, что логистическим оператором «Бремино групп» на паритетной основе владели бизнесмены Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Зайцев. Позже эта информация была удалена с сайта оператора.

В пояснении к санкционному списку США говорится, что бизнес Воробья распространяется также на Украину и Россию. Под санкции попали компании «Белказтранс» (занимается оказанием экспедиторских услуг) и «Белказтранс Украина» (украинская «дочка»), их включили как принадлежащие или прямо или косвенно контролируемые Воробьем.

«Новая нефтяная компания» (ННК) — это спецэкспортер белорусских нефтепродуктов, «Новая нефтяная компания Восток» — ее российская «дочка». ННК создали в 2020 году с участием бизнесмена Николая Воробья при поддержке Белорусской железной дороги и Банка развития. В ноябре 2020 года компания зарегистрировала в Смоленске дочернее предприятие «ННК Восток».

Компании, которые связывают с Олексиным

В санкционный список США попали 3 компании, которые связаны с бизнесом семьи Алексея Олесина — «Белнефтегаз» (оператор системы мониторинга международных транзитных перевозок), «Энерго-Ойл», «Интер Тобакко» (последние две — компании табачного рынка).

Алексей Олексин ранее попал под санкции ЕС. В январе этого года сообщалось, что бизнесмен переписал компании на сыновей. Предполагалось, что причина — в угрозе европейских санкций. Тогда в схеме бенефициарных собственников на сайте «МТБанк» было указано, что по 40% доли в «Энерго-Оил» приходится на Виталия и Дмитрия Олексиных, еще 20% — на Инну Олексину (жену бизнесмена).

«Белнефтегаз» и «Энерго-Оил» ранее были бенефициарными собственниками компании MTB INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED, которой принадлежало более 99% акций МТБанка. Однако в июне этого года акции этой компании перешли к Stoneva Limited бизнесмена Ромео Абдо (ведет бизнес в секторах телекоммуникаций, информационных технологий и коммерческой недвижимости).

Что касается компании «Интер Тобакко», то в 2019 году она вошла в группу компаний СЗАО «Энерго-ОИЛ» и получила лицензию на производство брендов табачных изделий Philip Morris International. Напомним, компания Philip Morris в августе заявила, что перестала продавать в Беларуси IQOS — системы для нагревания табака.

Какие компании семьи Карича попали под санкции

Холдинг Dana Holdings, одним из акционеров которого является Небойша Карич, попал ранее под европейские санкции, а теперь — и под американские. В список США также включили «дочек» Dana Holdings — «Дана Астра» (строительство комплекса «Минск-Мир»), «ЭмирЕйтс Блю Скай» «Дубай Вотер Фронт».

Ранее «Эмирэйтс Блю Скай» и «Дубай Вотер Фронт» объявляли о завершении деятельности по строительству в Беларуси, а также по привлечению инвестиций. Это произошло вскоре после введения санкций ЕС.

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