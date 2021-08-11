Шойгу: Россия может повторить судьбу Югославии 30 11.08.2021, 7:55

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Сергей Шойгу

Министр обороны РФ рассказал, как работал со Слободаном Милошевичем.

Наиболее страшной для России является не внешняя, а «внутренняя угроза», связанная с попытками разложить общество изнутри, и если ей не противостоять, в стране может повториться сценарий Ливии и Югославии.

Об этом во вторник на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Внешние силовые угрозы, по словам министра, понятны: известно, кто угрожает, чем угрожает и как он вооружен, что позволяет «выстроить соответствующим образом силовую оборону».

«Есть более страшная часть. Она в последнее время или точнее десятилетие приобретает и приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренняя угроза. И все это связано с тем, что постепенно разлагается общество внутри страны», - сказал Шойгу.

Это разложение, по его словам, касается молодежи, но не только ее и «идет незаметно».

В качестве примера Шойгу привел бывшую Югославию, где, по собственным словам, ему «посчастливилось и повезло» работать вместе с Слободаном Милошевичем, а также Радованом Караджичем и Ратко Младичем, позднее признанными виновными в геноциде Гаагским трубиналом.

«Они тогда в последний момент поняли, что страна, собственно, разлагается изнутри. И внутри создано настроение, система такова, что достаточно сложно удержать ее. И все это была такая большая целенаправленная работа, когда из одной страны Югославия получилось шесть государств», - рассказал Шойгу.

После этого были события, в Ираке, в Ливии, а затем в Тунисе, в Сирии, в Египте. «Кто-то устоял, кто-то не устоял», - констатировал Шойгу.

Эти страны, по его словам, были «разложены изнутри, потому что шаг за шагом, постепенно, постепенно, постепенно шло внедрение в головы того, что у нас нет того, чем мы можем гордиться».

Что касается России, то в ней, по мнению министра, эти процессы идут факитически с 2000 года.

«До 2000 года все были убеждены, что с этой страной все понятно: она постепенно, постепенно будет деградировать, мы ее загоним в долги, мы ее поставим в такое положение, что они будут вечно рассчитываться то по Европейскому банку реконструкции и развития, то Международному валютному фонду и так далее и так далее и так далее», - пояснил Шойгу.

Затем, по его словам, стало понятно, что Россию «не добили», не загнали в долги, в которых находятся страны Европы. Последние, как заявил Шойгу, «порабощены» и только «внешне кажется, что там свобода и демократия».

В качестве примера «полной внешней зависимости» он привел решение Франции отказаться от поставок вертолетоносцев «Мистраль» России после присоединения Крыма, а также еще одну неназванную страну, куда поставляется дешевый газ. Та, по словам, Шойгу, от газа решила отказаться и «убеждает всех», что нужно покупать более дорогой газ.

«В нашей стране началось примерно в 2000-й год, а потом постепенно все это нарастало, постепенно все это шло», - вернулся к теме разложения Шойгу.

Сегодня же, по его словам, «все это обросло уже в большой клубок»: в адрес России звучат многочисленные обвинения - в связи с операцией в Сирии, в связи с Украиной, правами человека.

«А это о чем говорит?», - задался вопросом Шойгу и сам же ответил: «О том, что внутренне мы должны быть сильными. Мы не имеем права быть слабыми».

«Если мы будем слабыми, то произойдет то, что произошло в той же Сирии, Ливии, Югославии и многих-многих других странах», - предупредил он.

«И конечно им хотелось бы, чтобы у нас был внутренний раздрай, чтобы мы начали в конце концов враждовать по национальному, религиозному, сословному признакам. Чтобы мы начали, проще говоря, заниматься самоедством и изнутри разваливали бы страну изнутри. Этого мы допустить не можем. А значит мы должны быть сильными. Поэтому задача перед нами стоит ясная, понятная и простая - страна сильная, армия сильная. Собственно, этим мы и занимаемся», - заключил Шойгу.

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