В Литве в лагере мигрантов произошел бунт 7 11.08.2021, 9:35

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В воздух был поднят служебный вертолет.

Литовские пограничники сообщили, что из-за беспорядков в лагере мигрантов в Руднинкай, был поднят служебный вертолет. По данным Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГ), никто из мигрантов не убежал.

Представитель СОГГ Рокас Пукинскас сказал, пишет delfi.lt, что вертолет Eurocopter EC-135 с воздуха наблюдал за ситуацией и помогал координировать действия на земле: «Вертолет подняли по просьбе полиции».

Представитель МВД Миндаугас Баярунас сказал, что беспорядки на полигоне уже пресечены: «Во вторник вечером привлекали полицию, в воздух поднимали вертолет, чтобы следить за ситуацией сверху. Сейчас ситуация на полигоне стабилизирована, беспорядки прекращены, но надо сказать, что на полигоне много людей, условия не самые идеальные. Это люди разных национальностей, бывают разные конфликты, беспорядки разного масштабы, как говорят сотрудники, это повседневность. Поэтому ежедневно приходится с этим иметь дело».

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

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