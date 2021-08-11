Белорусы рассказали, сколько потратили на лечение от COVID-19 1 11.08.2021, 9:45

фото: myfin.by

Пять историй.

Антибиотики, витамины, ПЦР-тесты и многое другое – лечение коронавируса не проходит незаметно для кошелька.

Сайт myfin.by собрал пять историй о том, на что потратили 70, 500 или даже 1520 рублей переболевшие белорусы.

Валентина Лещевская. г. Островец, 67 лет, тяжелая форма болезни

– Когда в Беларуси стали появляться первые заболевшие, мне было не так страшно, потому что я работаю в аптеке – если что, лекарства и коллектив фармацевтов рядом.

Заболела я в этом январе после празднования Нового года. Мы с коллегами отмечали праздник и много обнимались. На следующий день женщина из нашего коллектива не пришла на работу из-за болезни с симптомами коронавируса. Мы начали волноваться и решили сдать анализы.

В больницу я пошла 4 января, а место на ПЦР-тест было только 11-ого. Я решила подождать, но уже 9 числа появилась слабость, кашель, поднялась температура. Начала пить жаропонижающие и противовирусные. В тот же день пропал аппетит.

Были дни, когда могла ничего не есть – хватало воды с аскорбинками и противовирусных таблеток.

К 11 января стало совсем плохо и мне, и мужу. Нас забрали в больницу и сделали КТ. У меня было 50% поражения легких, у мужа ― 25%. Мне давали по 2-3 таблетки на каждый прием пищи, антибиотики сильного действия, ставили капельницы. Стало легче через 9 дней. А мужа первое время практически не лечили, поэтому его выписали только через месяц.

После выписки мы купили несколько разных видов витаминов для повышения иммунитета, а я еще купила таблетки для лечения почек. Мне они были необходимы из-за осложнений, которые получил организм. Одна упаковка стоила 27 рублей и была рассчитана на 2 недели, а курс лечения – больше двух месяцев.

На маски и перчатки мы практически не тратились, их выдавали на работе. Антисептики тоже не часто покупали – мыло у нас в семье более популярно.

Расходы:

Тест ПЦР 35 рублей

Антисептики (за полтора года) 15 рублей

Курс витаминов для повышения иммунитета (на двух человек) 140 рублей

Жаропонижающие и противовирусные препараты 80 рублей

Препараты для лечения почек 230 рублей

Итого: 500 рублей

Леонид Уснич. г. Минск, 57 лет, легкая форма болезни

– Я заболел коронавирусом под конец 2020 года. Из симптомов была только общая слабость. Если бы не пропавшее обоняние, я так бы и не узнал, чем болею.

Когда почувствовал легкое недомогание, начал принимать витамины для повышения иммунитета. Но проблемы только начинались – изменился вкус продуктов, повысился сахар в крови. Эндокринолог диагностировал преддиабетное состояние. Сначала я боролся с этим гликемической диетой и травяными чаями. Но затем пришлось купить препараты для разжижения крови и специальные французские лекарства, чтобы нормализовать уровень глюкозы в крови.

Я ел мало продуктов, повышающих сахар в крови, как итог – похудел на 10 кг. Пришлось поменять гардероб, а часть одежды перешить.

Смена гардероба стала самой большой статьей расходов, которая связана с COVID-19.

Мое самочувствие быстро улучшалось, но вкусовые ощущения и обоняние нарушены до сих пор. В мае с этим вопросом обратился к доктору. Он назначил курс таблеток и специальные витамины группы В. То есть пришлось докупать новые. Купил витамины С, А, D и с цинком себе и жене.

Моя жена Ирина успела заболеть дважды. Первый раз – в июле прошлого года – болезнь проходила очень тяжело и длилась примерно месяц. Лечилась она жаропонижающими, противовоспалительными препаратами, а также антибиотиками и препаратами для восстановления микрофлоры в желудке после антибиотиков. Даже народные способы пробовали: пили травяные чаи и нюхали эфирные масла, которые были дома.

После первой недели болезни врач сменил для жены антибиотик на более продвинутый. Улучшения стали заметны на второй неделе – температура не поднималась выше 38,5. Но все равно не отпускало.

Врач сменил третий антибиотик, назвал его «последняя надежда». На этот раз прописал что-то уникальное – мы нашли его только в одной аптеке в городе.

Четвертую неделю жена восстанавливала силы. Добавили еще препарат для восстановления печени. В общей сумме за месяц ее болезни на лекарства мы потратили примерно 400 рублей. И еще она сделала КТ за 80 рублей. При весе в 53 кг на фоне болезни жена похудела на 8 кг.

Второй раз Ира заболела параллельно со мной. Болела легче, чем в первый раз. Лечение было со стандартным набором препаратов и антибиотиков. Только еще пропила препарат, который восстанавливал содержание цинка в организме.

Расходы:

Тесты ПЦР и на антитела (на двух человек) 170 рублей

Антисептики (с начала пандемии) 25 рублей

Травяные чаи 15 рублей

Витамины С, А, D и с цинком 120 рублей

Антибиотики 50 рублей

Лекарство для нормализации уровня, глюкозы в крови 80 рублей

Препараты для разжижения крови 15 рублей

Новый гардероб 1000 рублей

Итого: 1520 рублей

Ганна Кіпель. г. Мінск, 25 гадоў, легкая форма хваробы

– На пачатку «кавіда» у Беларусі мы з мужам карысталіся антысэптыкам, праз месяц-другі пачалі насіць маскі. Але мне яны практычна былі не патрэбныя, бо ў сакавіку 2020 я перайшла на ўдаленную працу. Але пальчаткі я насіла некалькі месяцаў, асабліва на рынак. Летам перастала.

Захварэлі мы з мужам за тыдзень да 2021 года. Вось ты добра сябе адчуваеш – а на раніцу ўжо амаль не можаш узняцца. Дні тры была тэмпература 38C, балелі вочы і галава. Пастаянна хацелася спаць. Потым зніклі пахі, але праз тыдзень стала значна лягчэй. Мы лячыліся як ад звычайнай прастуды – пілі шмат вады, вітаміны С і D. Мама мужа (медсястра) параіла спаць на жываце і дыхаць. Калі моцна кружылася галава, мы нават глядзелі ўрокі на ютуб, як правільна дыхаць. Ад гэтага станавілася сапраўды лягчэй.

Прыкладна 2 месяцы пахаў не было, есці амаль не хацелася, таму на прадукты мы трацілі менш – нават сэканомілі.

Выдаткі на двух чалавек:

Антысэптыкі і маскі (за ўвесь час COVID-19) 40 рублеў

Вітаміны С і D 50 рублеў

Протывапрастудныя лекі (на двух чалавек) 110 рублеў

Итого: 200 рублей

Николай Микулич. г. Минск, 35 лет, средняя форма заболевания

– В октябре 2020 начала болеть моя девушка, у меня симптомов не было. Еще неделю я ездил по городу и не ощущал болезни. Когда она начала выздоравливать, я почувствовал, признали вируса в организме.

На протяжении 4 дней температура держалась на уровне 38C, появился кашель. Четвертой ночью стало еще хуже, не мог даже спать. Пришлось поехать в поликлинику.

Медсестра взяла мазок и сказала, что со мной свяжутся через 2 дня. Но плохо мне было уже сейчас!

Я пошел к терапевту. Она хрипов не услышала – вероятно, потом что я лечился от другой болезни и принимал сильные антибиотики. Терапевт сказала продолжать принимать свои лекарства, потому что этот набор вполне справится и с «короной», выписала направление на флюорографию.

На что-то особенное против «короны» я не тратился. После болезни пропил курс витаминов группы Б. Даже антисептики особо не покупал. В начале пандемии поучаствовал в мероприятии, где их всем раздавали.

Расходы:

Антисептики (1,5 года) 10 рублей

Витамины группы Б и витамин Д 60 рублей

Итого: 70 рублей

Александра Головчиц. г. Минск, 27 лет, средняя форма заболевания

– Я заболела в мае 2021 года. Почувствовала легкое першение в горле, но не придала ему значения. На следующий день подскочила температура до 37,6 и заложило нос. Сдала ПЦР – обнаружили «корону».

Единственное, на что я потратила большую сумму – тесты ПЦР в частной лаборатории и хороший немецкий пульсоксиметр.

Болезнь проходила без осложнений и потери вкусов/запахов, но очень долго – я не вставала с кровати три недели. Была слабость и температура 37-37,1, «тупое» состояние.

Лечилась витаминами, кроверазжижающими препаратами и средствами против обычной простуды. Часто промывала нос. Мне прописали таблетки от кашля, но они уже были в домашней аптечке, поэтому на них расходов не было.

Расходы:

Тесты ПЦР и на антитела (на двух человек) 280 рублей

Маски 30 рублей

Антисептики (с начала COVID-19) 70 рублей

Витамины С и D 60 рублей

Пульсоксиметр 260 рублей

Итого: 700 рублей

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