Тренер солигорского «Шахтера» ударил ребенка во время хоккейного матча

Тренер солигорского «Шахтера» ударил ребенка во время хоккейного матча4
- 11.08.2021, 11:29
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Видеофакт.
Товарищеский матч между командами 2008 года рождения хоккейных клубов «Химик» и «Шахтер» прошел 9 августа. Он бы остался незамеченным, если бы не один нюанс: на видеотрансляции игры видно, как один из тренеров солигорского «Шахтера» поднимает руку на ребенка из команды. Zerkalo.io рассказывает о произошедшем.
Что случилось
Трансляция игры, которая прошла 9 августа, была сохранена на YouTube-канале «Детский хоккей Беларуси». К утру 11 августа видео уже удалили, хотя, например, такой же матч с 10 августа остался на канале.
Эпизод произошел во время второго периода.
Главным тренером группы 2008 года рождения является Артем Горанин.
Реакция хоккейного клуба: «Проводится служебная проверка действий тренера»
В течение дня 10 августа журналисты попытались получить комментарий от пресс-службы «Шахтера», однако оперативно сделать это не удалось.
К вечеру 10 августа хоккейный клуб выложил свое официальное заявление (орфография и пунктуация авторов сохранена).
— ХК «Шахтер-Солигорск» внимательно изучает инцидент, произошедший на товарищеском матче между командами «Шахтер» и «Химик» 2008 года рождения. Проводится служебная проверка и всестронняя оценка действий детского тренера.
Любые действия противоречащие принципам развития детского спорта неприемлимы. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.