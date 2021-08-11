Тренер солигорского «Шахтера» ударил ребенка во время хоккейного матча 4 11.08.2021, 11:29

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Видеофакт.

Товарищеский матч между командами 2008 года рождения хоккейных клубов «Химик» и «Шахтер» прошел 9 августа. Он бы остался незамеченным, если бы не один нюанс: на видеотрансляции игры видно, как один из тренеров солигорского «Шахтера» поднимает руку на ребенка из команды. Zerkalo.io рассказывает о произошедшем.

Что случилось

Трансляция игры, которая прошла 9 августа, была сохранена на YouTube-канале «Детский хоккей Беларуси». К утру 11 августа видео уже удалили, хотя, например, такой же матч с 10 августа остался на канале.

Эпизод произошел во время второго периода.

Главным тренером группы 2008 года рождения является Артем Горанин.

Реакция хоккейного клуба: «Проводится служебная проверка действий тренера»

В течение дня 10 августа журналисты попытались получить комментарий от пресс-службы «Шахтера», однако оперативно сделать это не удалось.

К вечеру 10 августа хоккейный клуб выложил свое официальное заявление (орфография и пунктуация авторов сохранена).

— ХК «Шахтер-Солигорск» внимательно изучает инцидент, произошедший на товарищеском матче между командами «Шахтер» и «Химик» 2008 года рождения. Проводится служебная проверка и всестронняя оценка действий детского тренера.

Любые действия противоречащие принципам развития детского спорта неприемлимы. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

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