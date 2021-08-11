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Джули Фишер: Тема свободы в Беларуси способна объединить людей в Вашингтоне

  • 11.08.2021, 11:37
Джули Фишер: Тема свободы в Беларуси способна объединить людей в Вашингтоне
Джули Фишер

Это уникальная ситуация.

По мнению посла США в Беларуси Джули Фишер, сложившийся после выборов-2020 политический кризис объединил американский истеблишмент.

«Это уникальная ситуация: насколько тема свободы в Беларуси способна объединить людей в Вашингтоне. Я была свидетелем чрезвычайно решительной реакции со стороны высших чиновников как в администрации Трампа, так и в администрации Байдена», — заявила дипломат в интервью «Голосу Америки».

Она также отметила «колоссальную двухпартийную поддержку» этого вопроса в парламенте.

«Республиканцы совместно с демократами сформировали кокусы по поддержке тех, кто добивается демократических преобразований в Беларуси. Это еще раз показывает, насколько сильно в нашей стране желание поддержать это демократическое движение», — подчеркнула Фишер.

Посол отметила, что сегодня непростой и напряженный период в двусторонних отношениях.

«Мы в посольстве по-прежнему считаем, что даже в такой ситуации нам важно быть на виду и поддерживать контакты с людьми в Беларуси. И мы продолжим работать в этом направлении», — резюмировала глава дипмиссии.

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