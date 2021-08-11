Изменились правила пересечения границы с Беларусью 3 11.08.2021, 11:47

4,810

Все вакцинированные освобождаются от карантина.

По новым правилам, все акционированные граждане, приезжающие в Беларусь, освобождаются от карантина, сообщает Минздрав.

Для этого нужно предоставить документ, подтверждающий вакцинацию и выполняющий определенные требования:

курс вакцинации против инфекции COVID-19 должен быть завершен в срок от 1 до 12 месяцев до даты прибытия;

должны быть указаны фамилия, имя, отчество (если имеется);

сертификат должен содержать дату окончания курса вакцины;

должен быть на русском, белорусском или английском языке.

Кроме этого, все приезжающие иностранцы обязаны предъявлять документы, подтверждающие цель поездки, переведенные на один из государственных языков – белорусский или русский.

Верность перевода или подлинность подписи переводчика на переводе должна быть удостоверена нотариусом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».