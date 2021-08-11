Изменились правила пересечения границы с Беларусью

Изменились правила пересечения границы с Беларусью3
- 11.08.2021, 11:47
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Все вакцинированные освобождаются от карантина.
По новым правилам, все акционированные граждане, приезжающие в Беларусь, освобождаются от карантина, сообщает Минздрав.
Для этого нужно предоставить документ, подтверждающий вакцинацию и выполняющий определенные требования:
курс вакцинации против инфекции COVID-19 должен быть завершен в срок от 1 до 12 месяцев до даты прибытия;
должны быть указаны фамилия, имя, отчество (если имеется);
сертификат должен содержать дату окончания курса вакцины;
должен быть на русском, белорусском или английском языке.
Кроме этого, все приезжающие иностранцы обязаны предъявлять документы, подтверждающие цель поездки, переведенные на один из государственных языков – белорусский или русский.
Верность перевода или подлинность подписи переводчика на переводе должна быть удостоверена нотариусом.