США отправили в Афганистан стратегические бомбардировщики B-52 11.08.2021, 11:53

Фото с сайта politpuzzle.ru

Против боевиков будут задействованы наиболее мощные силы американской авиации.

Наступление движения «Талибан» продолжается, поэтому США приняли решение задействовать против боевиков наиболее мощные силы своей авиации. Об этом сообщает planeta.press со ссылкой на американские СМИ.

Так, США направили стратегические бомбардировщики B-52 и самолеты поддержки сухопутных сил AC-130 с целью оказать помощь афганским войскам.

СМИ напоминают, что ранее AC-130 были задействованы для поддержки американских сил специальных операций в Афганистане.

В конце июля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что США продолжают наносить удары по талибам.

За последние несколько недель боевики группировки «Талибан» быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Также сообщалось, что они заняли административные центры уже шести провинций Афганистана. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

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