Глава МВД Литвы: События у Сейма и беспорядки в лагере мигрантов были скоординированы 5 11.08.2021, 12:45

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Агне Билотайте

Это — гибридная атака против Литвы.

Беспорядки у Cейма в Вильнюсе и в лагере мигрантов на полигоне в Рудининкай — организованная и скоординированная акция. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Ее слова приводит Delfi.lt.

— Сейчас мы видим две организованные акции: у Cейма и события, которые произошли в Рудининкай. Это демонстрирует, что все было организовано и скоординировано, — цитирует Билотайте издание. — Это гибридная атака. События происходят в контексте нелегальной миграции, когда наши силы сконцентрированы возле границы и охраняемых объектов. И такие несанкционированные инициативы — это не выражение гражданской позиции, а организованная антигосударственная деятельность, из-за которой мы должны отозвать силы наших правоохранительных ведомств от других объектов. Это можно трактовать однозначно — как организованный процесс.

При этом Билотайте не назвала организаторов акций. Министр лишь отметила, что государство должно обеспечить слаженную работу Cейма.

Напомним, вчера у здания Сейма в Вильнюсе собрались недовольные ограничениями, которые правительство планирует ввести для граждан, не имеющих «ковидных паспортов». Часть протестующих перекрыла выходы из парламента и выезд из внутреннего дворика. Когда полицейские начали оттеснять их от здания, возникли стычки — в правоохранителей полетели бутылки, сигнальные ракеты, а против протестующих использовали слезоточивый газ.

В то же время на полигоне в Рудининкай в лагере нелегальных мигрантов начались беспорядки из-за условий проживания. Из лагеря самовольно ушли 20 человек.

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