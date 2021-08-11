Политолог: В текущей ситуации Лукашенко не имеет шансов устоять 7 11.08.2021, 12:55

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фото: ТАСС

Диктатор полностью потерял свою опору.

Ровно год назад в Беларуси прошли президентские выборы, с которых и начался самый масштабный протест в современной истории страны.

В годовщину событий политолог Дмитрий Болкунец рассказал lenta.ru, почему режим Лукашенко обречен:

— Я бы оценил этот год как кризисный для власти. Лукашенко и его окружение пытались тушить пожары, но они до сих пор не потушены.

Удалось ли чего-то добиться оппозиции? Конечно. Такого прорыва, который сейчас случился, не было никогда в белорусской истории. Никогда еще политический кризис не длился так долго, обычно это занимало несколько месяцев. Для меня очевидно, что в текущей ситуации Лукашенко не имеет шансов устоять, он может только оттянуть время своего ухода и для всех очевидно — и для России, и для Китая, и для Европы, — что время Лукашенко ушло, и все ведут обратный отсчет. Он оказался в изоляции, и есть понимание, что на смену ему придут люди уже совершенно новой формации.

Более того, он потерял свою опору. Последние 20 лет Лукашенко держался за счет людей, работающих на госпредприятиях, где всегда была избыточная численность сотрудников. Люди приходили на работу, ничего не делали, получали зарплату, и их не увольняли. И Лукашенко всегда говорил, что если придут какие-нибудь «западники» и «рыночники,» то их сократят, и они не смогут работать нигде. Но в какой-то момент эта схема перестала работать, доходы населения уже лет 15 не растут.

В протестах прошлого года ведь участвовало много пенсионеров, ровесников Лукашенко. Они наблюдали за ним все эти 27 лет, сколько он находится у власти. Их жизнь прошла вместе с ним, и они не получили ничего из того, что он обещал, когда пришел к власти в 1994 году.

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