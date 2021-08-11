«Диктатор в случае отлета самолета может это слить» 11 11.08.2021, 13:54

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Как узурпатор собирает компромат на силовиков.

Инициатива BYPOL, созданная бывшими белорусскими силовиками, утверждает, что с марта 2020 года власти начали сбор компрометирующей информации обо всех сотрудниках правоохранительных органов – чтобы иметь инструмент давления на каждого из них.

В новом видео, опубликованном членами инициативы, утверждается, что в отделе собственной безопасности МВД хранятся папки с аудиозаписями телефонных разговоров сотрудников и что якобы они получили такие разговоры.

В опубликованных отрывках люди, которых BYPOL идентифицирует как командира ОМОНа Мингорисполкома Дмитрия Балабу и министра внутренних дел Ивана Курбакова, обсуждают, например, необходимость поиска двойника "лица 01" (так предположительно называют Лукашенко). Также люди на записи обсуждают там протестующих и объявление их в розыск.

Александр Азаров, экс-начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси, рассказал Настоящему Времени, зачем властям понадобилось собирать все эти разговоры и в каком случае они могут быть задействованы.

— BYPOL утверждает, что компромат на всех силовиков в МВД начали собирать еще в марте 2020 года, то есть еще почти за полгода до президентских выборов. Как вы сделали такой вывод? И, главное, зачем они начали всю эту информацию собирать?

— Вообще если рассмотреть белорусскую власть, то компромат на чиновников власти собирали всегда. Всем известно, что, например, Носкевич, председатель следственного комитета, задерживался еще будучи следователем за взятку, когда работал в Пинске, либо заместитель министра Казакевич также задерживался за взятку, но никаких уголовных дел впоследствии нет. На каждого чиновника собирается папочка, поэтому эти чиновники выполняют любую прихоть диктатора.

Когда мы стали работать с киберпартизанами, я хочу сказать, что мы плодотворно с ними работаем уже на протяжении восьми месяцев, киберпартизанам удалось получить эти данные, которыми они поделились с нами, и, проанализировав огромный массив информации – тысячи разговоров должностных лиц, кроме этих разговоров нами получены списки и пояснительные записки к данной прослушке – мы сделали вывод, что именно сейчас власти стали собирать компромат на силовиков, чтобы в случае чего можно было выторговать себе какое-то снисхождение во время суда либо, возможно, даже помилование и так далее.

Мы все это проанализировали, поэтому решили снять такое сильное видео, которое выпустили в виде обращения к силовикам, потому что власти неблагодарны, они смотрят только со стороны своей выгоды. Диктатор в случае отлета самолета, как мы уже говорили, может этот компромат кому-то слить для того, чтобы его оставили в покое, к примеру, либо тот же Кубраков, у которого есть доступ ко всей этой информации, захочет в случае отлета диктатора сам остаться на родине и, к примеру, начать взаимодействовать с новыми властями путем предоставления такого компромата.

— Вот это интересная аудиозапись, где Кубраков, министр МВД, просит найти человека, похожего по комплекции на Лукашенко, и одеть его в черную форму. Вы понимаете, о чем этот разговор, зачем был нужен такой двойник?

— Я так понимаю, это для каких-то постановочных съемок. Всем известно, что у диктатора сейчас какие-то проблемы со здоровьем, появляется много видео, где он чуть ли не падает, хромает, чуть ходит. Возможно, для поддержания у народа какой-то видимости, что с диктатором все в порядке, подыскивают каких-то двойников. На самом деле подыскивают двойников, одевают в одежду, похожую на его, и делают постановочные съемки, которые потом демонстрируют на государственном телевидении.

— Вы понимаете, этот компромат сейчас собирают именно на тех, кто причастен к разгону протестов или избиению людей, или вообще на всех, кто сейчас работает в органах Беларуси?

— Вообще компромат собирается на всех, но особенно на тех, кто участвовал в разгонах, и кто запятнал себя кровью. Мы продемонстрировали пример начальника ОМОНа, министра Бедункевича, который возглавляет теперь современное Гестапо а ГУБОПиКе. Эти люди преданы режиму, и сомнений у режима нет. Но тем не менее они прослушивают их, составляют справки, документируют их. Поэтому мы видим, что власть работает именно по своим же самым преданным людям. Мы продемонстрировали только несколько человек, потому что вы сами понимаете, мы не можем в ролике на 10 минут продемонстрировать все, что есть. Мы продемонстрировали только выборочно, информации у нас очень много.

— Эти записи означают, что если режим в Беларуси сменится, в силовых органах в итоге останутся те, кто был и при Лукашенко? Они просто скажут: "Мы на самом деле партизанили и собирали информацию о тех, кто избивал людей, поэтому мы можем работать и дальше»?

— Нет, конечно. Решение о том, чтобы оставить на службе или нет, будет принимать созданная комиссия. Мы выступаем за то, чтобы каждый человек прошел проверку. Первоначально все сотрудники должны быть выведены за штаб – так это называется милицейским языком – и после прохождения проверки и полиграфов только те, кто не запятнал себя и не совершал преступлений, будут возвращены на службу и будут служить. Все остальные материалы будут переданы для проведения проверок в уголовном порядке для привлечения к уголовной ответственности.

— Вы в своем видео обращаетесь к силовикам. А вообще тем людям, кто сейчас остается работать в силовых органах Беларуси, что им сейчас делать? Им нужно увольняться? Если увольняться, то как им кормить семьи теперь, по-вашему? Есть ли у них хоть какой-то шанс найти другую работу в Беларуси?

— Увольняться ни в коем случае не стоит, потому что нам нужны люди, которые служат системе для того, чтобы мы могли получать информацию, кроме того, в нужный момент эти люди должны перейти на сторону народа. Эти люди нам нужны внутри системы. Ни в коем случае не нужно увольняться. Сейчас в Беларуси, вы видите, экономический кризис, работу найти тяжело. Поэтому пользу родине они принесут наибольшую, только если будут служить дальше. Просто не нужно совершать преступлений, стараться саботировать все незаконные приказы.

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