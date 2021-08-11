В Польше распалась правящая коалиция

В Польше распалась правящая коалиция1
- 11.08.2021, 14:13
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Страну могут ждать досрочные парламентские выборы.
В Польше партия «Согласие» официально объявила о своем выходе из правительственной коалиции после увольнения лидера политсилы Ярослава Говина с должности вице-премьера, сообщает rmf24.pl.
«По решению политсовета «Согласие» Ярослава Говина покидает «Объединение правых». Парламентарии «Согласия» выйдут из фракции «Право и справедливость» и сформируют парламентский круг», — сообщил заместитель представителя партии Ян Стжежек.
Во фракции «Права и справедливости» насчитывалось 11 политиков из «Согласия», поэтому их решение означает распад правящей коалиции.
Если не будет создано парламентское большинство в Польше, то в стране пройдут досрочные выборы. «Право и справедливость» надеется, что парламентское большинство будет сохранено.