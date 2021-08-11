Официальный Минск отозвал свое согласие на назначение Фишер послом США в Беларуси

Официальный Минск отозвал свое согласие на назначение Фишер послом США в Беларуси6
- 11.08.2021, 15:59
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Кроме того, американской дипмиссии предложено сократить свою численность до пяти человек.
Беларусь отозвала свое согласие на назначение Джули Фишер послом США в Минске. Кроме того, американской дипмиссии предложено сократить свою численность до пяти человек.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американское посольство.
Как сообщалось, кандидатуру Фишер предложил в апреле 2020 Дональд Трамп.
Джули Фишер в прошлом работала в бюро Госдепартамента по европейским и евразийским делам, была временным поверенным в делах в России, замглавы миссии в НАТО, второй помощницей госсекретаря и т. д.