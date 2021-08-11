Силовики пришли к бывшему послу Беларуси в Словакии Игорю Лещене2
- 11.08.2021, 16:11
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Год назад он поддержал протесты в Беларуси.
Силовики пришли к бывшему послу Беларуси в Словакии Игорю Лещене, сообщает «Еврорадио».
Журналисты пытаются связаться с ним, но он не выходит на связь.
Напомним, Игорь Лещеня год назад поддержал протестующих в Беларуси и осудил жестокость силовиков. Вскоре он подал в отставку и после был лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и полномочного посла «в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».