Силовики пришли к бывшему послу Беларуси в Словакии Игорю Лещене 2 11.08.2021, 16:11

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Игорь Лещеня

Год назад он поддержал протесты в Беларуси.

Силовики пришли к бывшему послу Беларуси в Словакии Игорю Лещене, сообщает «Еврорадио».

Журналисты пытаются связаться с ним, но он не выходит на связь.

Напомним, Игорь Лещеня год назад поддержал протестующих в Беларуси и осудил жестокость силовиков. Вскоре он подал в отставку и после был лишен дипломатического ранга Чрезвычайного и полномочного посла «в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».

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