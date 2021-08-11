СБУ запретила Киркорову въезд в Украину 26 11.08.2021, 16:53

5,680

филипп киркоров

Российский певец называл украинский Крым «российским».

Служба безопасности Украины в комментарии изданию "Детектор медиа" подтвердила информацию о том, что запретила российскому певцу Филиппу Киркорову въезд в Украину.

Как подчеркнули в спецслужбе, это решение было принято 7 июня этого года.

"В интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч. 1 и ч. 3 ст. 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины было принято решение о запрете въезда", – отметили в СБУ.

Киркоров называл украинский Крым "российским" и незаконно посещал полуостров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».