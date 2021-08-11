СБУ запретила Киркорову въезд в Украину

СБУ запретила Киркорову въезд в Украину26
- 11.08.2021, 16:53
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Российский певец называл украинский Крым «российским».
Служба безопасности Украины в комментарии изданию "Детектор медиа" подтвердила информацию о том, что запретила российскому певцу Филиппу Киркорову въезд в Украину.
Как подчеркнули в спецслужбе, это решение было принято 7 июня этого года.
"В интересах обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч. 1 и ч. 3 ст. 13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", 7 июня 2021 года Службой безопасности Украины было принято решение о запрете въезда", – отметили в СБУ.
Киркоров называл украинский Крым "российским" и незаконно посещал полуостров.