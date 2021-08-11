Гагарин смотрит в небо 2 Telegram-канал «СерпомПо»

11.08.2021, 17:13

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Юрий Гагарин

Невольно получился памятник-загадка.

В России в Невельском районе Сахалинской области демонтировали памятник Юрию Гагарину. Монумент на берегу реки нашел местный житель. В соцсетях возмущение. Рогозин требует объяснений.

Мэр Алексей Шабельник говорит журналистам:

«Этот памятник уже давно списан и ремонту не подлежал. Мы в прошлом году открыли сквер имени Гагарина с новой композицией, посвященной космонавту. Старый был демонтирован, почему он валяется на берегу моря - я разберусь. Это, конечно, нехорошо».

Объяснения можно принять.

Лицо Гагарина в залитом засохшей грязью открытом шлемофоне производит сильное впечатление.

Видавший виды скафандр, буквы исчезнувшей страны над головой. Как будто космонавт добрался до неизведанной планеты и прилег отдохнуть от трудов. На губах застыла улыбка, глаза спокойно смотрят в небо. Главное дело жизни свершилось.

Есть в этом фото меланхолия «Магелланова облака» Станислава Лема и таинственное присутствие чего-то огромного, живущего в книгах Сент-Экзюпери.

Напрасно возмущаются в соцсетях, и Рогозин требует объяснений. Лучше вглядеться, задуматься. Невольно получился памятник-загадка, вдохновение для новых фантастических романов.

Упадет на Землю ночь. Встанут звезды над миром. Протянется сверкающая полоса Млечного Пути, зальет серебряным светом лицо первого космонавта, вспыхнут искры в зрачках его глаз, оживет на лице улыбка. Закружатся звезды, полетит небо к рассвету, заливающему горизонт расплавленному Солнцу.

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