Гагарин смотрит в небо

Гагарин смотрит в небо2
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 11.08.2021, 17:13
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Невольно получился памятник-загадка.
В России в Невельском районе Сахалинской области демонтировали памятник Юрию Гагарину. Монумент на берегу реки нашел местный житель. В соцсетях возмущение. Рогозин требует объяснений.
Мэр Алексей Шабельник говорит журналистам:
«Этот памятник уже давно списан и ремонту не подлежал. Мы в прошлом году открыли сквер имени Гагарина с новой композицией, посвященной космонавту. Старый был демонтирован, почему он валяется на берегу моря - я разберусь. Это, конечно, нехорошо».
Объяснения можно принять.
Лицо Гагарина в залитом засохшей грязью открытом шлемофоне производит сильное впечатление.
Видавший виды скафандр, буквы исчезнувшей страны над головой. Как будто космонавт добрался до неизведанной планеты и прилег отдохнуть от трудов. На губах застыла улыбка, глаза спокойно смотрят в небо. Главное дело жизни свершилось.
Есть в этом фото меланхолия «Магелланова облака» Станислава Лема и таинственное присутствие чего-то огромного, живущего в книгах Сент-Экзюпери.
Напрасно возмущаются в соцсетях, и Рогозин требует объяснений. Лучше вглядеться, задуматься. Невольно получился памятник-загадка, вдохновение для новых фантастических романов.
Упадет на Землю ночь. Встанут звезды над миром. Протянется сверкающая полоса Млечного Пути, зальет серебряным светом лицо первого космонавта, вспыхнут искры в зрачках его глаз, оживет на лице улыбка. Закружатся звезды, полетит небо к рассвету, заливающему горизонт расплавленному Солнцу.
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