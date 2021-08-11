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Прокурор запросила для защитника площади Перемен Степана Латыпова 8,5 лет колонии

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  • 11.08.2021, 17:21
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Прокурор запросила для защитника площади Перемен Степана Латыпова 8,5 лет колонии
Степан Латыпов

Белорусский герой не признал вину ни по одному из предъявленных ему обвинений.

Прокурор запросил для жителя площади Перемен Степана Латыпова 8,5 лет колонии и штраф в 300 базовых величин. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».

В среду, 11 августа, в суде прошли прения сторон. Прокурор Владимир Рябов просит признать Степана Латыпова виновным по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси:

ч.1 и ч.2 ст. 342 У (организация и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок);

ч.2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел);

ч.4 ст. 209 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Прокурор запросил для обвиняемого 8,5 лет колонии усиленного режима и штраф в размере 300 базовых величин (8700 рублей).

Степан Латыпов не признал вину ни по одному из предъявленных ему обвинений.

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