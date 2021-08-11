Прокурор запросила для защитника площади Перемен Степана Латыпова 8,5 лет колонии

Прокурор запросила для защитника площади Перемен Степана Латыпова 8,5 лет колонии12
- 11.08.2021, 17:21
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Белорусский герой не признал вину ни по одному из предъявленных ему обвинений.
Прокурор запросил для жителя площади Перемен Степана Латыпова 8,5 лет колонии и штраф в 300 базовых величин. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».
В среду, 11 августа, в суде прошли прения сторон. Прокурор Владимир Рябов просит признать Степана Латыпова виновным по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси:
ч.1 и ч.2 ст. 342 У (организация и финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок);
ч.2 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел);
ч.4 ст. 209 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Прокурор запросил для обвиняемого 8,5 лет колонии усиленного режима и штраф в размере 300 базовых величин (8700 рублей).
Степан Латыпов не признал вину ни по одному из предъявленных ему обвинений.