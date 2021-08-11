Facebook удалил сотни связанных с РФ аккаунтов, который распространяли фейки о вакцинации 2 11.08.2021, 17:40

1,792

Расследование установило связи кампании с фирмой Fazze.

Компания Facebook удалила в своих соцсетях несколько сотен аккаунтов, которые распространяли фейки о западных вакцинах и вакцинации. Все они связаны с российскими заказчиками, сообщает unian.net.

Об этом говорится в июльском отчете Facebook по безопасности. Под бан попали 65 аккаунтов в соцсети Facebook и 243 аккаунта в Instagram. Отмечается, что раскрытая сеть была нацелена преимущественно на аудиторию в Индии, в странах Латинской Америки, и в меньшей степени – в США. Аккаунты работали на десятках платформ и форумов, но так и не смогли собрать серьезную аудиторию.

Расследование установило связи этой кампании с фирмой Fazze – подразделением зарегистрированной в Великобритании маркетинговой компании, работа которой в основном велась из России. Сейчас работа Fazze на Facebook заблокирована.

Кампания велась двумя волнами, которые разделял интервал в пять месяцев. В ноябре и декабре 2020 года сеть начала постить мемы и комментарии, в которых утверждалось, что вакцина AstraZeneca превратит людей в шимпанзе. Через пять месяцев, в мае 2021 года, та же сеть начала постить якобы просочившийся в сеть «отчет AstraZeneca», где ставилась под сомнение безопасность вакцины Pfizer.

Обе волны компании совпали с периодами, когда в ряде стран обсуждался вопрос об экстренном применении данных вакцин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».