Хакеры присвоили криптовалюту на $600 миллионов 2 11.08.2021, 18:58

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Взлом называют крупнейшим в истории криптовалюты.

Хакеры взломали транснациональную блокчейн-платформу Poly Network и украли криптовалюту на сумму $600 млн. Об этом сообщает Coindesk и Bloomberg.

Poly Network объявила о взломе во вторник, 10 августа, пишет сайт «Гордон».

Платформа раскрыла адреса хакеров, на которые злоумышленники суммарно перевели средства на $600 млн. Также платформа призвала блокировать переводы с адресов хакеров.

Кроме того, компания Poly Network опубликовала в Twitter обращение к хакерам с призывом вернуть украденные активы. Представители Poly Network написали, что от взлома пострадали десятки тысяч пользователей.

«Мы хотим наладить контакт с вами и настоятельно просим вас вернуть украденные активы. Сумма похищенных денег является крупнейшей в истории децентрализированных финансовых сервисов. Правоохранительные органы любой страны будут рассматривать это как крупное экономическое преступление, и вас будут преследовать», – говорится в сообщении.

После этого хакеры заявили в сообщении, встроенном в транзакцию Ethereum с самим собой, что они готовы вернуть средства. В другом сообщении они сказали, что не смогли связаться с Poly Network, и попросили кошелек с мультиподписью для возврата денег.

Вскоре после этого Poly Network создала три кошелька в надежде, что хакеры переведут на них хотя бы часть украденных средств.

Coindesk считает, что взлом стал одним из крупнейших в истории криптовалюты.

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