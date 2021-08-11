Белорусские сигареты пытались переправить в Венгрию на беспилотнике
- 11.08.2021, 19:26
Украинские пограничники задержали троих нарушителей.
Сегодня ночью украинские пограничники задержали троих нарушителей: они пытались на беспилотнике переправить белорусские сигареты через украинско-венгерскую границу.
Все происходило возле села Глубокое Ужгородского района. Пограничники задержали контрабандистов и их беспилотник, а недалеко от места посадки аппарата нашли автомобиль «ВАЗ» и 576 пачек белорусских сигарет, сообщает Государственная пограничная служба Украины.