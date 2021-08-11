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Белорусские сигареты пытались переправить в Венгрию на беспилотнике

  • 11.08.2021, 19:26
Белорусские сигареты пытались переправить в Венгрию на беспилотнике
фото: Государственная пограничная служба Украины

Украинские пограничники задержали троих нарушителей.

Сегодня ночью украинские пограничники задержали троих нарушителей: они пытались на беспилотнике переправить белорусские сигареты через украинско-венгерскую границу.

Все происходило возле села Глубокое Ужгородского района. Пограничники задержали контрабандистов и их беспилотник, а недалеко от места посадки аппарата нашли автомобиль «ВАЗ» и 576 пачек белорусских сигарет, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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