В Великобритании создадут крупный водородный авиалайнер 1 11.08.2021, 20:07

фото: EAG

Предполагается, что самолет будет летать со скоростью более 600 километров в час.

Британская компания Electric Aviation Group (EAG) выбрала для своего будущего пассажирского самолета H2ERA силовую установку на основе водородного топливного элемента, пишет сайт naked-science.ru.

Концепт гибридного авиалайнера, рассчитанного на 70 пассажиров, британцы показали в прошлом году. Конструктивно он представлял собой высокоплан, оборудованный удлиненным крылом и двумя килями. Машина должна была получить четыре электрических двигателя: два из них оснащены винтами большего диаметра. Предполагалось, что ввести самолет в эксплуатацию можно в 2028 году.

Изменение концепции и выбор в пользу водорода приведет к тому, что прежние сроки соблюсти не выйдет: самолет могут начать эксплуатировать не раньше 2030-го.

Нововведения могут показаться странными, однако, по мнению генерального директора и основателя Electric Aviation Group Камрана Икбала, они максимально отображают тренд на снижение вредных выбросов.

Окончательное решение об облике новой машины еще не приняли, а кроме того, не объявлены ключевые поставщики. По словам гендиректора EAG, концептуальные изменения проекта маловероятны.

Предполагается, что самолет будет летать со скоростью 360 узлов (666 километров в час) и иметь дальность полета как минимум 1200 морских миль (2220 километров).

О создании водородных крылатых машин в последние годы все активнее говорят на Западе. Летом стало известно, что компании H2Fly и Deutsche Aircraft решили объединить усилия по созданию водородного самолета, рассчитанного на 40 пассажиров.

Первый полет демонстратора технологий ожидают примерно в середине десятилетия, а коммерческий авиалайнер хотят получить к 2030-му. Предполагается, что самолет получит дальность полета более 1800 километров. Крейсерская скорость составит 520 километров в час.

У создателей большой опыт в этом деле: ранее H2Fly создала водородную крылатую машину HY4, в основе которой — электрический самолет Pipistrel Taurus Electro G4.

Отметим также, что ранее внимание общественности привлекла демонстрация компанией Airbus концептов водородных авиалайнеров, выпуск которых могут начать примерно через 15 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».