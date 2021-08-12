Литва прекращает транзит белорусских калийных удобрений 38 12.08.2021, 10:04

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Решение принято из-за секторальных санкций США.

С декабря продукция «Беларуськалия» больше не будет перевозиться через Литву. Как сообщил министр транспорта и коммуникаций Мариус Скуодис, на это повлияли объявленные США в понедельник санкции, под которые попал в том числе и «Беларуськалий».

По словам министра, перевозки прекратятся, как только санкции вступят в силу, а это случится в декабре, пишет Delfi.lt.

— Компании, если есть субъект, попавший под санкции, отказываются иметь с ним какие-либо деловые отношения, избегая риска, и я могу твердо заявить, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться через Литву, — заявил министр в четверг.

В понедельник, напомним, президент США Джозеф Байден подписал указ, расширяющий санкции в отношении официального Минска.

В документе указано, что меры приняты в связи с «многолетними действиями белорусских властей, направленными на подавление демократии, прав человека и основных свобод в Беларуси, включая незаконные и репрессивные действия, вытекающие из сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года и ее последствий: уничтожение политической оппозиции, организаций гражданского общества, а также создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок».

Все это, по мнению Джо Байдена, создает угрозу национальной безопасности и внешней политике США. Под санкции попали ОАО «Беларуськалий», Национальный олимпийский комитет, крупные бизнесмены, которые поддерживали Лукашенко, а также пятнадцать компаний из энергетического, строительного, табачного, транспортного и банковского секторов белорусской экономики.

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