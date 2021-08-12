«Это инсульт?»: почему Лукашенко разваливается на ходу 22 12.08.2021, 10:22

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Мнение медиков и пользователей Сети.

В Сети обсуждают пошатнувшееся здоровье узурпатора Лукашенко. Пользователи обратили внимание на его странную походку во время пресс-конференции, сообщает Росбалт.

Одно из наиболее популярных предположений, что белорусский диктатор еле передвигается, потому что мог перенести инсульт. Возможно, у него болят суставы или другие серьезные проблемы со здоровьем, но он их скрывает, хотя уже «разваливается на ходу», пишут пользователи Сети.

Врач, которую цитирует «Ридус», не раскрывая ее личность, считает, что у Лукашенко затекли конечности от долгого сидения на месте. По ее мнению, у диктатора — проблемы с ногами и спиной.

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