Байден: США продемонстрируют миру способность решать проблемы 8 12.08.2021, 10:28

3,300

Джо Байден

Фото: Getty Images

В том числе — России и Китаю.

США продемонстрируют другим странам, в том числе России и Китаю, что Штаты способны решать серьезные проблемы совместно с демократическими странами. Об этом заявил президент США Джо Байден перед представителями местной власти, пишет «Новое время».

Байден напомнил, что ранее официальные представители некоторых государств выражали уверенность в том, что США «ничего не могут сделать».

Он также добавил, что участники саммита НАТО и встречи группы семи ранее в этом году высказывали сомнения в способности Вашингтона «делать дела». По версии Байдена, лидеры России и Китая считают, что «ответом является автократия, поскольку демократии не могут объединиться».

По словам Байдена, в других странах есть сомнения, что США и другие демократические государства «могут объединиться и решать серьезные проблемы».

«Мы должны продемонстрировать, что можем делать дела», — подчеркнул президент США.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».