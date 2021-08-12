В БГУИР минимальный проходной бьет рекорды 4 12.08.2021, 10:49

5,776

С какими баллами сейчас поступают в вузы.

На факультет международных отношений БГУ всегда приходили сильные абитуриенты, а на военные специальности можно было попасть с меньшими баллами, чем на большинство остальных. Что изменилось в этом году? Или все осталось по-прежнему? Zerkalo.io посмотрело по уже имеющимся источникам, с какими максимальными и минимальными баллами в 2021 году можно было поступить в вузы страны на дневное бюджетное обучение, и сравнило ситуацию по этим специальностям с прошлым годом, пишет zerkalo.io.

Обращаем внимание, что не все вузы опубликовали сводные таблицы по проходным баллам на своих официальных сайтах. Мы использовали данные и из других открытых источников и новостей.

БГУ. Проходные на ФМО снизились (но все еще в топе), а легче всего поступить на «военку»

Традиционно проходные баллы близки к 400 на факультете международных отношений БГУ. В этом году самые сильные абитуриенты собрались на специальности «Лингвострановедение». Из семи зачисленных на нее абитуриентов, трое прошли без экзаменов. Проходной балл составил 384 (в прошлом году — 382). Следующие рекордсмены — «Международное право» и «Международные отношения» и их проходные баллы, соответственно 378 и 374 (год назад — 386 и 382).

Самой «труднодоступной» среди специальностей других факультетов стала «Информация и коммуникация» на факультете журналистики. Здесь проходной составил 367 баллов (хотя в прошлом году было еще больше — 375).

Для поступления практически на все специальности в БГУ требуется больше 200 баллов, а часто даже и 300. Но вариант попасть в главный вуз страны, если у вас меньше 200 баллов в сумме, все равно был. Например, на военном факультете проходной на «Геоинформационные системы» составил 197 баллов. В прошлом году на эту же специальность можно было поступить с 272.

Интересно, что на специальность «Химия (радиационная, химическая и биологическая защита)» того же военного факультета в 2021-м проходной составил 251, а в 2020-м был всего лишь 134.

БНТУ. На популярные специальности надо больше 350 баллов, но на кое-что хватит и меньше 90

Проще всего в БНТУ поступить на военно-технический факультет. На специальность «Техническая эксплуатация автомобилей (военная автомобильная техника)» проходной балл всего 86, и конкурс даже не состоялся.

Среди «не военных» направлений в 2021 году легче всего было поступить на «Горные машины и оборудование (по направлениям)». Здесь проходной балл на бюджет — 131, и конкурс тоже не состоялся. На специальность «Технологическое оборудование машиностроительного производства» машиностроительного факультета потребуется ненамного больше — 132 балла.

Абитуриенты с высокими баллами шли на факультет маркетинга, менеджмента и предпринимательства. Здесь на специальности «Маркетинг» и «Экономика и управление на предприятии» проходные баллы составляют 346 и 336 соответственно.

Проходные баллы выше 300 в этом году получились только на 15 из более чем 120 специальностей, на которые был открыт набор. Для поступления на остальные хватило бы меньше баллов, причем в части случаев конкурса как такового не было.

В 2020-м ситуация была схожая. В топе по проходным баллам были эти же направления. Причем на специальности военно-технического факультета «Экономика и управление на предприятии (финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск) — ПК» проходной балл даже вырос по сравнению с двумя прошлыми годами. Ранее он составлял 270−272, а в 2021 году поднялся до 311.

БГУИР. Минимальный (!) балл приближается к 300

Самая «топовая» специальность в этом году в БГУИР — это «Программное обеспечение информационных технологий» на факультете компьютерных систем и сетей. Чтобы поступить сюда, нужно было набрать минимум 371 балл.

Следующая в списке максимальных проходных баллов также оказалась специальность этого факультета «Информатика и технологии программирования» (362).

Минимальный балл для поступления в этот вуз вырос до 285 (в прошлом году он был гораздо ниже — 235). О какой специальности идет речь, пока не уточняется. Однако очевидно, что эти данные БГУИР считает без учета своего военного факультета: в прошлом году минимальный балл для поступления на него был меньше 235. Например, на специальность «Радиотехника (специальные системы радиолокации и навигации)» требовалось только 206 баллов.

БГМУ. Проходные баллы не такие высокие, как бывали раньше

В медицинском вузе традиционно самый высокий проходной балл на стоматологический факультет — 387 (386). Меньше всего требовалось набрать для поступления на медико-профилактический факультет — 281. В прошлом году минимум и максимум показали те же направления.

Интересно, что в 2020-м проходные баллы на все факультеты были выше, чем в 2021. Обратная ситуация лишь на стоматологическом факультете (разница буквально в 5 баллов) и в военно-медицинском институте. Чтобы попасть туда в прошлом году хватило бы 161 балла, в этом году нужно было минимум 298.

БрГТУ. Экономический профиль — для самых мотивированных

Меньше всего баллов для поступления в Брестский государственный технологический университет надо было набрать на специальности строительного факультета «Автомобильные дороги» и «Производство строительных изделий и конструкций» — 167 и 168 соответственно. В прошлом году проходные на эти специальности были существенно выше — 230 и 226.

Самые высокие баллы нужны были абитуриентам, претендующим на специальности экономического факультета, — здесь нужно было набрать больше 300 баллов. Максимальный проходной сложился на «Электронном маркетинге» — 341 (в 2020-м было 339).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».