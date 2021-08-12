Как новые санкции ударят по «Беларуськалию» и табачной фабрике «Неман» 12.08.2021, 11:12

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Последствия могут быть очень серьезными.

Под новые санкции США попали две государственные компании — Гродненская табачная фабрика «Неман» и «Беларуськалий» (последний завод — с оговорками). Ранее белорусские калийные удобрения и «табачка» угодили под санкционный список ЕС, но также с заметными нюансами. С какими «но» ввели санкции против «Беларуськалия»? Попадут ли калийные удобрения под вторичные ограничения? Затронут ли санкции лицензию «British American Tobacco», по которой «Неман» выпускает сигареты, а также оборудование, которое европейские компании поставляют на этот завод? Zerkalo.io разбиралось, какие ограничения ввели для белорусской «табачки» и калийных удобрений, как они могут сказаться на экономике.

Какие санкции США ввели против «Беларуськалия»

В пояснении к санкционному списку США «Беларуськалий» называют основным источником налоговых поступлений и валюты для режима Лукашенко.

При этом по солигорскому заводу есть несколько нюансов: американским компаниям разрешили в течение 120 дней — до 8 декабря — завершить операции с участием «Беларуськалия» или любого другого предприятия, в котором солигорский завод прямо или косвенно владеет 50% акций и более.

Второй нюанс — и есть оговорка про компании, в которых акции «Беларуськалия» составляют 50% и более. Дело в том, что это предприятие экспортирует минеральные удобрения через «Белорусскую калийную компанию». Солигорский завод входит в число трех акционеров этого трейдера. Как сообщается, доля «Беларуськалия» в БКК составляет 48% (остальные доли — БелЖД и страховой компании «Белэксимгарант»). В таком случае «Белорусская калийная компания» не подпадает под американские санкции (отдельно БКК не вносили в санкционный список США).

При этом в американском санкционном списке (в отличие от европейского) нет оговорок, какой продукции «Беларуськалия» касаются ограничения, а какой — нет. То есть по факту всей. Напомним, секторальные санкции ЕС в отношении Беларуси затронули калийную отрасль с оговорками. Под санкции не попал хлористый калий с содержанием K2O 60% — одно из основных удобрение, которое поставляет «Беларуськалий». Еще один момент: на заключенные ранее договоры по поставкам удобрений запрет не распространяется. К примеру, у Литовских железных дорог заключен с «Беларуськалием» долгосрочный контракт до конца 2023 года.

В этой ситуации остаются не до конца явными, пожалуй, два вопроса: будут ли ограничения распространяться на БКК и станут ли США применять вторичные санкции к контрагентам из других стран, которые будут работать с «Беларуськалием».

«БКК выступает фактически как экспортный агент «Беларуськалия», и вывозимая калийная продукция по правилам и обычным интерпретациям OFAC (Управление по контролю за иностранными активами при Минфине США. — Прим. ред.) все равно должна считаться «заблокированным имуществом» «Беларуськалия» (даже если формально БКК приобретает продукт у «Беларуськалия», а затем продает на международном рынке), — высказал мнение РБК бывший старший советник санкционного агентства OFAC в Минфине США Брайан О’Тул. Он также сказал, что удивлен, что США просто не внесли БКК в санкционный список вместе с «Беларуськалием», чтобы снять все вопросы.

Ограничения со стороны США против Минска, судя по пояснениям OFAC, прямо не подразумевают вторичных санкций. В документе идет речь про американские компании и запрет для них на работу с белорусскими компаниями.

Однако указ Байдена дает право вводить санкции против любых неамериканских лиц за «существенное содействие или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки» «Беларуськалию» и другим компаниям, попавшим в санкционный список, пишет РБК. «В наши дни именно так большинство интерпретируют вторичные санкции», — сказал Брайан О’Тул.

Помощник Светланы Тихановской по экономическим реформам Алесь Олехнович в комментарии «Нашей нiве» заявил, что считает: «даже если Беларусь будет продавать калий только в Китай или Индию, США смогут наказывать покупателей». «Да, не запрещается Белорусская калийная компания, которая не добывает, а продает калий. Но ей тогда придется продавать не белорусский калий, ведь за сотрудничество с «Белкалием» она будет наказана, как и все ее контрагенты по цепочке, — прогнозирует Олехнович. — YARA также вынуждена будет прекратить закупки калия. Я думаю, что и возить калий через Клайпеду станет невозможно: у литовцев, которые и так хотят перекрыть транзит, появился сильный аргумент в виде документа геополитического союзника, почему это нужно делать. Может быть, теперь будут поставлять через Мурманск, где море замерзает?».

Министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис прогнозирует, что транзит белорусских удобрений через Литву может прекратиться с 8 декабря. По его мнению, из-за санкций США, которые заработают с этой даты, литовские компании не смогут принимать платежи за транзит калия.

«С одной стороны, мы можем сказать, что санкции касаются только американских компаний, но из практики мы знаем, что банки не будут принимать платежи за оказанные в Литве услуги в евро, а не только в долларах. Компании, если есть субъект, подпадающий под санкции, отказываются иметь с ним какие-либо деловые отношения, избегая риска, и я могу твердо заявить, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться через Литву», — передает 15min.lt слова Марюса Скуодиса.

А США сколько вообще закупает калийных удобрений у Беларуси? В 2019 году США импортировали калийных удобрений из Беларуси на сумму почти $ 220 млн, в 2020 году — на $ 125,7 млн, а за первое полугодие 2021 года — на $ 91,2 млн, приводит РБК данные американской таможенной статистики.

Какие санкции ввели против «табачки»

В пояснении к санкционному списку США говорится, что сигареты табачной фабрики «Неман» являются одними из самых распространенных в ЕС по контрабанде. Под санкции фабрика попала за то, что она прямо или косвенно принадлежит или контролируется белорусским правительством, а также «за деятельность в секторе табачных изделий в экономике Беларуси».

Гродненская табачная фабрика «Неман» входит в состав «Белгоспищепрома «. Контрольный пакет акций завода в 100% (включая прямое и косвенное владение) — за Госкомимущество.

США внесли табачную фабрику «Неман» в санкционный список без примечаний и отсрочки запрета на работу с заводом, как в случае с «Беларуськалием». Список запрещенных товаров предприятия не конкретизируется, то есть санкции касаются всей продукции белорусского завода. К слову, на сайте фабрики указано, что она продает не только сигареты, но и бытовые защитные маски.

Ранее сообщалось, что «Неман» поставляет продукцию в 15 стран, их полный список не афишируется. В этом году на фабрике рассказывали о подписании договора о поставках в ОАЭ. В 2014 году «Неман» экспортировал продукцию в том числе в Великобританию, Россию, Молдову, Грузию, США. Поставляет ли сейчас фабрика сигареты в США (а также американские компании в другие страны), не сообщается, то есть оценить потери от фабрики от экспорта в этом направлении затруднительно. И опять же возникает вопрос вторичных санкций, будут ли они на практике применяться.

Но против белорусской «табачки» также ввела санкции Великобритания (без указания конкретных предприятий). Эти ограничения интересны тем, что «Неман» выпускает табачных брендов для британской транснациональной табачной компании «British American Tobacco» — «Kent», «Pall Mall», «Lucky Strike», «Vogue», «Rothmans». Британские санкции предполагают запрет на экспорт некоторых товаров, которые используют для производства или изготовления продукции табачной промышленности в Беларуси. Речь в том числе про ароматизаторы, фильтры для сигарет. Информацию про запрет на лицензию Zerkalo.io не нашло в санкционном британском списке.

Корреспондент направил вопросы British American Tobacco касательно сотрудничества компании с Гродненской табачной фабрикой «Неман» в ситуации введения санкций, будет ли оно продолжаться. Ответы пока не поступили, как только мы их получим, то опубликуем.

Ранее активисты призывали British American Tobacco отказаться от сотрудничества с белорусскими компаниями.

С «Неманом» также сотрудничают страны ЕС, завод закупает европейское оборудование. Фабрика «Неман» выпускает сигареты на технологическом оборудовании от таких изготовителей, как «Hauni Maschinenbau AG» (Германия), Focke&CoGmbh&CoKG (Германия), «G.D.S.p.A» (Италия). К примеру, в 2018 году сообщалось, что немецкая компания Hauni Maschinenbau Gmbh поставит «Неману» фильтроделательное оборудование на сумму 15 миллионов евро для нового производственного цеха. В 2020 году эта компания должна была поставить, судя по тендеру, линию для изготовления фильтропалочек. Цена — 1 974 000 евро. В эту стоимость должны были включить поставку, монтаж, пуско-наладочные работы, обучение персонала и сдача в эксплуатацию.

Сырье для «Немана» поставляют из более чем 20 стран, в том числе Швейцарии, Франции, ОАЭ, Бразилии, Азербайджана, Молдовы.

При этом нетабачные материалы, которые используют в производстве сигарет, фабрика закупает в том числе в Чехии, Австрии, Германии, Италии, Франции, Литве, Греции Венгрии. Речь среди прочего про сигаретную бумагу, картон для вкладышей, алюминиевую фольгу, клей, разрывные ленты, этикетки из картона для пачки. Но среди поставщиков как минимум некоторой из этой продукции есть также белорусские компании — «Гродненская типография», «Минская типография», «Издательство «Белорусский Дом печати», «Гетц Групп». «Основное направление работы ОМТС (отдел материально технического снабжения. — Прим. ред.) — работа с белорусскими производителями, а если материал или сырье не выпускается в Беларуси, то закупается по импорту у первого импортера», — указано на сайте фабрики.

К примеру, в 2020 году сигаретную бумагу привозили, судя по тендерам, из Австрии, Германии, Чехии, а бумагу для ободка (пробка) годом ранее — из Австрии, Германии, Италии.

Ранее в июне ЕС среди прочего ввел торговые ограничения также в отношении товаров, используемых для производства или изготовления табачных изделий в Беларуси (но без указания конкретных предприятий). Европейские санкции запрещают физическим и юридическим лицам из ЕС продавать, поставлять либо передавать продукцию, предназначенную для такого производства. В списке значатся фильтры и бумага для сигарет, ароматы для табака и машины для приготовления табака. При этом ограничения не распространяются на контракты, которые заключили до 25 июня.

И если сигаретная бумага, которую фабрика закупала ранее в европейских странах, значится в санкционном списке, то крупное оборудование, к примеру, линии для производства, Zerkalo.io не обнаружило в этом перечне.

Эксперты — про последствия санкций: «Это закрывает для белорусской продукции часть зарубежных рынков»

Выбор сфер экономики, которые попал под очередную «раздачу» ограничительных мер, не является принципиально неожиданным, отмечают эксперты «Кошт урада». ПО их мнению, западные страны хорошо представляют свои возможности по влиянию на белорусскую внешнюю торговлю и те ее наиболее чувствительные точки, доступ к которым у них имеется. Во-первых, это отрасли экспортоориентированные, приносящие так необходимую валюту экономике Беларуси. Во-вторых, это отрасли напрямую или косвенно связанные со странами со странами, которые ввели санкции.

— В случае с Беларуськалием речь идет большое о транзите, так как экспорт в страны ЕС в разы уступает объемам закупок ключевых экспортеров белорусского калия. Так если за прошлый год экспорт в страны ЕС калийных удобрений составил 195,8 млн. USD, то объем поставок в Бразилию составил 520,7 млн. USD, Индию 289,7 млн. USD, Китай 319,8 млн.USD. Вместе с тем потеря североамериканского рынка ощутима: экспорт калийных удобрений в США и Канаду в прошлом году принес Беларуси 104,4 млн. USD, еще больше годом ранее — 127,1 млн.USD.

Что касается попадания попадания в санкционный список США табачной фабрики «Неман», эксперты говорят:

— Объем экспорта табачной сферы скрыт из официальной статистики, но о значении данной сферы для экономики говорит тот факт, что «Гродненская табачная фабрика «Неман» стала второй по объему платежей в бюджет за прошлый год среди акционерных обществ публикующих свою отчетность — 1 132,9 млн рублей за 2020 года. Больше перечислил только «Газпром трансгаз Беларусь» — 1 645,0 млн рублей. Следовательно, негативные последствия ухудшения условий деятельности здесь будут выливаться, среди прочего, в виде уменьшения доходов бюджета.

Производство табачных изделий пополнило бюджет прошлого года на 1,1 млрд рублей (1,2 млрд в 2019 году). Суммарно это более 12% поступлений в части контролируемых Министерством по налогам и сборам платежей. Годом ранее аналогичный показатель был еще выше — 14,2%.

Аналитики «Кошт урада» полагают, что попадание в санкционные списки в настоящий момент еще не приводит к полной блокировке экспортных операций, однако вводит ограничения на заключение новых сделок.

— Это закрывает для белорусской продукции часть зарубежных рынков, но в то же время может переубедить потенциальных партнеров даже со стороны третьих стран. Репутационные издержки и неопределенность из-за введения новых ограничительных мер будет влиять на желание взаимодействовать с белорусским партнерами, — отмечают аналитики. — О влиянии репутационных рисков, говорит увеличивающийся с каждым разом лист персональных санкций. В последнем списке США перечислены имена 23 человек, часть из которых представляют белорусский бизнес. Но «удар» приходится уже не только на местный бизнес. Под новые ограничительные меры Великобритании попал и российский бизнесмен Гуцериев, который ранее, после включения в санкционные списки ЕС, вышел из совета директоров «РуссНефти». Под санкции попал также сербский бизнесмен Небойша Карич контролирующий Dana Holdings Limited Astra Group и Dana Holdings.

По мнению экспертов «Кошт урада», снижение поступлений от внешнеэкономической деятельности будет оказывать давление на золотовалютные резервы.

— Международные резервные активы Беларуси с августа 2020 года уже снизились на 1,4 млрд. долларов или на 16%, причем их валютная составляющая снизилась еще больше — на 18%. Подобное снижение в перспективе будет сказываться на курсе белорусского рубля. За январь-июнь 2021 года к январю-июню 2020 года белорусский рубль уже потерял 10% к доллару и 21% к евро.

Вторичным потерями, предзаказать размер которых сложнее, станут снижения налоговых поступлений от бизнеса работающего внутри страны ввиду снижение покупательского спроса и доходов населения, прогнозируют аналитики.

— Таким образом, санкции могут ощутимо сказаться на налогооблагаемой базе. Что может означать падение поступлений в бюджет в рассматриваемых отраслях на практике? За прошлый год горнодобывающая, нефтяная и табачная сфера заплатили в бюджет 3,3 млрд рублей налогов только в части контролируемых МНС. Данная сумма соразмерна запланированным расходам консолидированного бюджета Беларуси на 2021 год на социальную политику (3,5 млрд. рублей), в два раза превосходит госрасходы на физическую культуру, спорт, культуру и СМИ (1,3 млрд рублей) или передачу недостающего объема средств фонду социальной защиты населения из средств республиканского бюджета (1,6 млрд рублей). Т.е. сокращение даже на половину данных поступлений, что приблизительно соответствует пятипроцентному снижению общего объема поступлений в бюджет, заметно усложнит ситуацию с финансированием государственных расходов. Усугубляет ситуацию то, что те же санкции затрудняют доступ на международный рынок капитала. В этом случае занять за рубежом выпадающие объемы поступлений будет сложнее и дороже.

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