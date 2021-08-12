Греческий туристический холдинг закрывает белорусскую «дочку» 1 12.08.2021, 11:36

2,324

Что произошло?

Греческий туристический холдинг Mouzenidis Travel закрывает свою белорусскую компанию. Компания «Музенидис Тревел» с 10 августа находится в стадии ликвидации, информация об этом содержится в госрегистре. Ранее еще в июне компания сообщала, что до 8 августа прекращает чартерные рейсы из Минска в Грецию, но продолжала принимать заявки на туры со стыковочными рейсами в Стамбуле, сообщает zerkalo.io.

«Искренне сожалеем о сложившейся ситуации», — написано на сайте компании. Ликвидатором «Музенидис Тревел» назначили «Центр ликвидации предприятий». Предъявить требование по исполнению денежных обязательств можно до 9 октября этого года. Требования принимаются заказными письмами по адресу: 220 040, Минск, ул. Л. Беды, д. 29, пом.1Н. Контактный телефон: +37517−266−22−32.

Оперативно связаться с компанией, чтобы узнать, есть ли у нее обязательства перед клиентами и как, в какие сроки их намерены исполнять, оперативно не удалось.

Что произошло с компанией

С 12 июля компания изменила размер уставного фонда до 538,43 рубля.

Ранее компания с 12 июля прекратила работу своего офиса на проспекте Победителей в Минске. «Все обязательства по договорам переходят к ООО „Музенидис Тревел“ без изменений», — уточняли тогда в компании. По всем вопросам рекомендовали обращаться в головной офис «Музенидис Трэвел» (Минск, Романовская Слобода, 3а).

24 июня на сайте белорусской «дочки» холдинга появилась информация, что «Музенидис Тревел» (Беларусь) получила информацию от головного офиса в Греции о том, что холдинг «приостанавливает обслуживание клиентов по ранее забронированным заявкам на территории Греции». Это произошло из-за «ограничительных действий на восточноевропейском рынке на протяжении более одного года, а также операционных и технических процессов, связанных с передачей наследства и оценки имущества» в компании Mouzenidis Travel Greece.

Из-за этих причин, а также отсутствия разрешения со стороны греческих авиационных властей на полеты, до 8 августа отменили чартерные рейсы из Минска в Грецию.

«Для туров, забронированных на указанные даты, возможен перенос на период с 01 сентября 2021 и далее или на летний сезон 2022 года по тому же ценовому каталогу. Туристам, которые уже отправились в тур, будет предоставлено туристическое обслуживание в полном объеме», — заявляли в июне в белорусской компании.

При этом «Музенидис Тревел» продолжала бронирование новых заявок в Грецию на стыковочные рейсы через Стамбул. «Перезачет депонированных средств на новые заявки на данный момент невозможен», — уточняли в компании. То есть купить билеты за внесенные ранее деньги нельзя было.

Ранее греческий туристический холдинг с июня начал отменять туры россиян, писала в середине июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на туристическом рынке.

В украинской «дочке» холдинга ранее поясняли «Интерфакс-Украина», что приостановка операций Mouzenidis Travel Greece вызвана техническими и юридическими процедурами — с процедурой передачи наследства, оценки имущества, передачи дел новому руководству.

В марте стало известно, что в Москве скончался основатель одного из крупнейших туроператоров по Греции Mouzenidis Group Борис Музенидис.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».