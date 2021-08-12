В Крыму затопило трассу Симферополь-Ялта: видеофакт 12.08.2021, 11:50

Оккупанты не справляются со стихией.

В Крыму после сильного ливня в Симферопольском районе подтопило несколько домов и участок дороги Симферополь-Ялта. Об этом сообщает korrespondent.net.

"Несколько домов оказались подтоплены после сильного ливня в селе Краснолесье в Симферопольском районе Крыма. Под воду ушел участок дороги Симферополь-Ялта, движение транспорта затруднено", - говорится в сообщении

На место происшествия прибыли спасатели. 12 автобусов и 7 пунктов временного размещения готовы к возможной эвакуации людей из зоны подтопления.

Из подтопленной территории эвакуировали первых 6 человек, в том числе одного ребенка. Они размещены в гостинице Надежда в селе Перевальное.

Ранее сообщалось, что в Крыму начались сильные дожди, в окрестностях Ялты подтоплены частные дома.

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