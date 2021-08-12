Латвия вслед за Литвой строит забор на границе с Беларусью 12.08.2021, 11:53

Его протяженность будет составлять 37 километров.

Власти Латвии заявили о строительство забора на границе с Беларусью для сдерживания потока мигрантов.

«1 729 421 евро пойдет на покупку и установку 37-километрового забора из колючей проволоки», — сообщает 12 августа издание Delfi со ссылкой на кабмин.

Начало строительства намечено на 2021 год. Для укрепления границы была создана специальная госпрограмма развития инфраструктуры, рассчитанная до 2023 года. Кроме того, для ускорения процесса необходимо внести изменения в целый ряд законов.

Для сдерживания потока нелегальных мигрантов в Латвии также предлагают установить временный забор на границе. В МВД страны создали центр оперативного управления ситуацией.

Наплыв мигрантов через территорию Беларуси обострился в июле. В Литве уже заявили о строительстве забора на границе с Беларусью.

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