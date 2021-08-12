Ползучее преемничество Шойгу 3 Владислав Гирман, «Деловая столица»

12.08.2021, 12:52

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СЕРГЕЙ ШОЙГУ

Зачем министр обороны РФ рассказывает россиянам о Югославии?

Во вторник, 10 августа, министр обороны России и первый номер в избирательном списке "Единой России" Сергей Шойгу зашел на Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов", чтобы, собственно, наполнить головы своих возможных подчиненных этими самыми смыслами.

Ключевой посыл, предложенный Шойгу — без консолидации всего общества, в первую очередь, его вчерашних реципиентов, стране угрожает крах. По словам российского министра, внешняя угроза — это еще цветочки по сравнению с угрозой внутренней, которой является "разложение общества" в России.

Именно этот фактор, убеждал он юных слушателей, стал причиной демонтажа государства в Югославии, Ираке, Ливии, Тунисе, Сирии, Египте. Некоторые государства кое-как справились с внутренней угрозой, а некоторые не выдержали и распались.

Именно такая судьба — отделение субъектов Федерации — ждет Россию, если россияне не справятся с "внутренней угрозой". Прямо пальцем ни на кого Шойгу не указывал, расширяя тем самым скрытые смыслы.

«До 2000 года все были убеждены, что с этой страной все понятно: она постепенно, постепенно будет деградировать, мы ее загоним в долги, мы ее поставим в такое положение, что они будут вечно рассчитываться то по Европейскому банку реконструкции и развития, то Международному валютному фонду и так далее, и так далее, и так далее», – пояснил Шойгу.

То есть, с одной стороны, глава Минобороны намекает на козни соперников — США и Европы, но в то же время дает понять, что и политическое руководство страны сделало явно недостаточно для борьбы с "внутренней угрозой", хотя врагам и не удалось "добить" Россию.

Но удастся, если срочно не принимать более радикальные меры, дает понять Шойгу.

Ползучее преемничество

Да, эти высказывания министра можно считать его новой заявкой на конкурс преемников Владимира Путина.

Предыдущие, обязательным ритуалом которых были поездки с президентом в тайгу, были провальными. Не в последнюю очередь потому, что Путин за счет компании с популярным министром обороны "лечил" собственный рейтинг.

На этот раз заявка подана в благоприятное время — накануне выборов в Госдуму, которые состоятся в середине сентября.

Это первые выборы после внесения поправок в конституцию РФ, обнуливших сроки Путина, и которые также должны обеспечить нормальное функционирование его обновленного режима и будущий транзит власти.

Задача сохранить монополию "Единой России" в парламенте возложена в первую очередь на Шойгу, как первого в списке. Он должен придать электоральный импульс благодаря пользующегося спросом образа российской армии.

Но выборы в Госдуму — это не только количество мандатов для партии власти, ее сателлитов и карманной оппозиции. В первую очередь, выборы — это важная веха для всех башен Кремля, поскольку речь идет о подготовке к смещению одряхлевшего Путина.

Силовики против либералов

Тот факт, что первым номером в список ЕР поставили "ястреба" Шойгу, является маркером значительного проседания влияния условных "либералов", к которым относится Дмитрий Медведев. И знаменует собой активизацию борьбы между представителями российского клана ВПК и пресловутыми либералами, потому как вместо Медведева в кресле премьера сейчас восседает другой ставленник последних — Михаил Мишустин, креатура Алексея Кудрина.

Для Шойгу это проблема, поскольку если полгода тому назад он в рейтингах занимал вторую после Путина строчку, в то время как Мишустин — пятую, то, согласно последнему соцопросу "Левада-Центра", "серебро" сегодня уже у премьера, а Шойгу опустился на четвертую позицию, уступив еще и Владимиру Жириновскому.

Статус лидера списка ЕР в дополнение к посту министра дает Шойгу возможность сократить разрыв и, возможно, даже утереть нос "слабакам-либералам", которые толкуют о том, что нынешняя модель экономики РФ себя изжила и нуждается в серьезных трансформациях.

Об этом, в частности, не так давно говорил глава Счетной палаты Кудрин, предложив абсолютно фантастический выход — создавать инновационную продукцию, которую бы покупал мир. Но для этого России нужны современные технологии, а значит, Москве нужно вернуться в цивилизованное поле и отказаться от гибридной войны едва ли не со всем миром.

Последнее не входит в планы ни силовиков, включая Шойгу, ни большей части "чекистов" (за исключением, возможно, главы СВР Сергея Нарышкина).

Круче Путина

Силовики делают ставку на агрессивные модели реализации стратегии по возвращению влияния над бывшими советскими странами. И предложения либералов не соответствуют сегодня антидемократическому, милитаристскому курсу России, заданному Путиным и его окружением в 2007 г. Поэтому на фоне либералов вроде Кудрина или Мишустина "ястреб" Шойгу выглядит в глазах электората из категории "можем повторить" реалистом и сильным лидером.

Его мрачное пророчество о Югославии лишь служит тому подтверждением. Министр обороны, по сути, использует путинскую концепцию "Осажденной крепости" в качестве отправной точки для собственной идеи национальной идеологии.

Шойгу идет дальше, чем его шеф. Он, де-факто, говорит россиянам, что крепость-то может и в осаде, но в нее смогли проникнуть полчища диверсантов, которые безнаказанно роются в личных вещах (в головах) россиян. Это камень в огород президента, который пусть и пытался как-то справляться с проблемой, но не смог. И потому его пора уже заменить на более жесткого стронгмена. То есть на Шойгу.

И, нужно заметить, у того есть серьезные шансы на успех — на то, чтобы стать-таки преемником Путина.

Шойгу сколотил значительный политический капитал, будучи главой МЧС целых 18 лет, затем губернатором Московской области, и вот уже девять лет он министр обороны. А это одно из ключевых ведомств в сегодняшней государственной системе России.

Нет проблем у его семьи и з деньгами. Роль "кормилицы" выполняет его 30-летняя дочь Ксения, чья бизнес-империя, как писали 25 июня "Открытые медиа", только за 2020 г. принесла семье около 3 млрд рублей. И это те суммы, которые на виду.

Так что Шойгу вполне по силам прикупить нужное количество избирателей. Даже целый регион избирателей, например, в родной Сибири, куда он намедни предложил перенести столицу России и построить там крупные экономические кластеры.

Таким образом он сможет "перебить" свой 11-процентный рейтинг. Благодаря деньгам, а также благодаря всей российской армии. Он отнюдь не просто так на все том же молодежном форуме заявил, что сегодня уровень доверия к ВС России находится в пределах 79—86%, что в 3 раза больше, чем у Путина.

А ВС России — это он, Шойгу. Получается, что он может сшить свой образ с образом армии, задвигая в тень и Путина, и "чекистов", и "либералов", и тех силовиков, которые считают, что их вести должен не штатский, а настоящий генерал.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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