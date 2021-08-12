Белорусы забрали из банков $3,9 миллиарда валютных вкладов 1 12.08.2021, 13:14

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Непрерывное изъятие валюты продолжается 18 месяцев подряд.

Белорусы забрали из банков $3,9 миллиарда валютных вкладов. Чистый отток вкладов со времени максимума превысил 49%. Непрерывное изъятие валюты продолжается 18 месяцев подряд, сообщает banki24.by.

Власти публикуют информацию о состоянии депозитов предприятий и населения в двух разрезах — на 1-е число месяца и в среднем за период. Расшифровываем на примере: в первом случае это данные на 1 июля, а во втором — в среднем за июль.

Данные на 1-е число подвержены календарным искажениям, особенно когда на границу месяцев выпадают выходные. Далее мы будем использовать статистику по итогам июля 2021 года в среднемесячном исчислении.

По белорусской методике депозиты юрлиц и физлиц делятся на переводные и другие. Переводные депозиты — это в основном карт-счета населения и расчетные счета компаний. Формально это депозиты, но в бытовом понимании счета, где деньги лежат до востребования под мизерный процент или вообще без него, к вкладам отнести трудно.

А вот другие депозиты точно входят в категорию вкладов в понимании белорусов. Ведь деньги туда кладут на определенный срок (а не до востребования), просто так забрать вклады из банка нельзя. Компенсацией за «заморозку» денег вкладчика обычно выступают высокие процентные ставки.

Для условий Беларуси характерна высокая доля валютных вкладов при низкой доле рублевых. Это следствие череды девальваций минувших лет и малого доверия к «зайчику» как средству сбережения.

В июле 2021-го удельный вес валютных вкладов (других депозитов) среди средств населения составил аж 68,5%. Это значит, что на долю рублевых инструментов приходилось меньше трети — всего 31,5%. Высокая валютизация вкладов влияет на структуру денежной массы. В июле доля ее рублевой части составила лишь 44,4%.

Это сильно ограничивает для Нацбанка пространство маневра и не дает ему проводить политику с той же эффективностью, как у регуляторов развитых стран. В июле физлица держали на переводных рублевых депозитах 3,383 млрд BYN.

Динамика этих остатков зависит от темпов повышения реальных доходов населения. Объем других рублевых депозитов белорусов (читай: вкладов) составил 4,617 млрд BYN. Годом ранее на вкладах физлиц лежало больше денег — 4,987 млрд BYN в среднем за июль 2020-го. Сберегательному процессу мешает состояние экономики и угрозы новых санкций.

Переводные депозиты физлиц в валюте достигли 1,231 млрд USD в эквиваленте. На эти счета частично приходит валюта, которую белорусы покупают по безналу. Другие валютные депозиты физлиц составили 3,959 млрд USD. Максимум вкладов в системе наблюдался в октябре 2015 года.

С тех пор население унесло из банков 3,869 млрд USD на чистой основе. Если перевести этот отток в относительные величины, то банки потеряли около 49,4% валютных вкладов.

Непрерывный отток валютных вкладов населения длится уже 18 месяцев. За это время из системы утекло 2,251 млрд USD.

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