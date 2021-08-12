Все премии Free Media Awards присуждены белорусским журналистам 12.08.2021, 13:28

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Екатерина Андреева

Победители были предложены международными организациям.

Все награды Free Media Awards, которая вручается работникам медиа из Восточной Евроры, в 2021 году получат исключительно журналисты из Беларуси.

Об это говорится в сообщении немецкого фонда Zeit, который присуждает премию совместно с норвежским фондом имени Фрита Орда.

Премия этого года присуждена журналисткам Катерине Борисевич, Наталья Лубневской, а также находящимся в заключении Катерине Андреевой, Дарье Чульцовой, порталу tut.by и Белорусской ассоциации журналистов.

Премия Free Media Awards вручается независимым журналистам, редакциям и медиа-платформам в России, Украине, Азербайджане, Беларуси, Грузии и Армении с 2016 года. Победители были предложены международными организациями и организациями, работающими в Восточной Европе или для нее, а также экспертами из Восточной Европы.

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