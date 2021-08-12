Шойгу: Мне повезло работать со многими руководителями, попавшими в Гаагаский трибунал 19 12.08.2021, 14:05

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Российский министр вспомнил Милошевича, Младича и Караджича.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ему "посчастливилось" работать с бывшим югославским президентом Слободаном Милошевичем, генералом Ратко Младичем и экс-президентом Республики Сербской Радованом Караджичем. Об этом он сказал на форуме, сообщает liga.net.

Российский министр рассказал о якобы "внутреннем разложении" Югославии, из-за которого государство потерпело развал.

"К сожалению, я был свидетелем многих таких вещей, начиная от той же самой Сербии, или бывшей Югославии. Со многими руководителями, которые потом попали в Гаагский трибунал, мне, не буду скрывать, посчастливилось и повезло работать вместе, взаимодействовать. Это и Милошевич, Караджич, генерал Младич", – сказал Шойгу.

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