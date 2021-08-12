Между Россией и Азербайджаном разгорелся скандал из-за Жириновского 12.08.2021, 14:20

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Владимир Жириновский

Фото: ТАСС

Бывший посол Азербайджана в Беларуси резко ответил российскому политику.

Между Россией и Азербайджаном разгорелся скандал, который начался из-за высказываний об азербайджанском государстве лидера ЛДПР Владимира Жириновского и продолжился после ответа экс-посла Исфандияра Вахабзаде, в котором он назвал российского политика "свиньей", сообщает gordonua.com.

В интервью радио "Комсомольская правда" в конце июля Жириновский выразил мнение, что Россия "должна вернуться на все территории Российской империи и Советского Союза", а "Южный Кавказ – это наша зона влияния".

Политик заявил, что в Азербайджане царит диктатура, его территорию в свое время иранский шах подарил российской империи, а Нагорному Карабаху нужно придать международный статус или присоединить его к России.

Также Жириновский высказался насчет президента Азербайджана Ильхама Алиева. По его мнению, только Россия "сможет спасти его", а США – "свергнуть в течение недели". "Мы туда не идем с войной, а армяне просят... мы вызываем дорогого руководителя Азербайджана и один на один говорим: Ильхам, у тебя будет территория, которую тебе хочется, но ни одного русского солдата никто не имеет права – даже посмотреть косо! Ты меня понял?" – заявил лидер ЛДПР.

В связи с этим в Баку 1 августа вызвали поверенного в делах посольства РФ, вручили ему ноту протеста и выразили серьезную озабоченность и протест высказываниями Жириновского.

"Поведение человека, представленного в Государственной Думе РФ, неэтично, не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами, а безответственные и провокационные заявления, направленные на нанесение ущерба этим отношениям, недопустимы", – заявили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

Бывший посол Азербайджана в Беларуси, Молдове и Пакистане Исфандияр Вахабзаде 10 августа записал видеообращение к Жириновскому.

"Володь, слушай, жирная свинья, старый осел... Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация. Мы отправляем вам икру, рыбу… В этом месяце я тебе отправлю знаешь что? Намордник. Если у вас там дорого стоит намордник, я за свой счет куплю намордник, чтобы тебе надели на твою пасть", – сказал Вахабзаде.

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