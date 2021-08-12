Искусственный интеллект нашел замену Месси в Барселоне 1 12.08.2021, 14:41

1,694

Прислушается ли каталонский клуб?

Международная компания по разработке и внедрению искусственного интеллекта Olocip выяснила, кто стал бы лучшей заменой аргентинцу в нынешнем составе команды, пишет «Новое время».

Согласно полученным данным, больше всего на эту роль подходит форвард Мемфис Депай.

Лионель Месси покинул Барселону после 17 лет профессиональной карьеры в каталонском клубе и перешел в ПСЖ на правах свободного агента. Каталонцы объяснили непродление контракта с аргентинцем финансовыми и структурными препятствиями со стороны Ла Лиги

Международная компания по разработке и внедрению искусственного интеллекта Olocip провела исследование, чтобы выяснить, кто в имеющемся составе Барсы является лучшей заменой Лионелю. Согласно полученным результатам, лучший кандидат для этого — Мемфис Депай.

Отмечается, что если бы Мемфис отыграл 100% минут в минувшем сезоне Ла Лиги, то забил бы около 14−15 мячей без учета пенальти и записал на свой счет 7−8 голевых передач.

На втором месте оказался Кун Агуэро — по мнению Olocip, если бы он провел на поле в составе «Барсы» 65% минут игрового времени, то настрелял бы примерно 14−15 голов. При этом сам Месси в прошлом сезоне вышел на поле в 35 матчах испанской Примеры, забил 30 мячей и сделал 9 ассистов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».