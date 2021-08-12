Госдеп США: Нам нужно, чтобы в Беларуси были освобождены политзаключенные и прошли новые выборы 3 12.08.2021, 14:53

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фото: epa

США действуют на этом направлении вместе с международным сообществом.

Представитель Госдепа США Андреа Калан заявила, что санкции Соединенных штатов стали ответом на беспрецедентное нарушение прав человека в Беларуси.

— Мы видим в Беларуси нарушение прав человека в таком масштабе, что просто не можем молчать, — отметила Андреа Калан в эфире канала «И Грянул Грэм». — Из прессы мы знаем все о пытках на Окрестина. Мы видим политзаключенных. Эти люди удерживаются под стражей незаконно, просто потому что они участвовали в протестах.

Белорусский народ страдает уже целый год. Журналисты, студенты, спортсмены — все они просто хотят, чтобы их голос был услышан на честных, открытых, свободных выборах.

Существует целый список нарушения прав человека в Беларуси, и мы принимали эти меры (санкции), чтобы привлечь режим Лукашенко к ответственности.

Представитель Госдепа подчеркнула, что США в белорусском вопросе действуют вместе со всем международным сообществом.

— США не действуют здесь в одиночку, мы действуем вместе с международным сообществом, и продолжим дальше действовать сообща, чтобы голос белорусов был услышан, и чтобы Беларусь смогла стать надежным партнером всем.

Мы уже целый год говорим о том, что в Беларуси должны начаться изменения, но воз и ныне там. Нам нужно, чтобы Лукашенко освободил политзаключенных, начал конструктивный диалог с гражданским обществом. И чтобы в стране прошли новые выборы под международным наблюдением. Потому что то, что мы видели год назад, это были сфальсифицированные выборы, — отметила Андреа Калан.

Она назвала условия, при которых может стать возможным ослабление или отмена санкций.

— Мы следим за ситуацией, и президент Байден четко отметил, если Лукашенко меняет свое поведение, освобождает политзаключенных, начинает диалог и проводит новые выборы, тогда можно говорить о снятии санкций. Но мы должны увидеть реальные изменения. Мы должны увидеть, и мы надеемся увидеть, что в Беларуси начнут соблюдать международные нормы права.

Белорусский народ должен иметь возможность жить, как хочет, иметь свободу слова, иметь возможность свободно собираться на улице, — сказала представитель Госдепа.

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