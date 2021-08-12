Между РФ и Ираном вспыхнул дипломатический скандал из-за фото 1943 года 12.08.2021, 15:33

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Тегеран посчитал оскорбительным снимок с отсылкой к Тегеранской конференции.

Между Россией и Ираном вспыхнул дипломатический скандал из-за опубликованной российскими дипломатами фотографии с отсылкой к исторической Тегеранской конференции 1943го года. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в четверг, 12 августа, пишет сайт korrespondent.net.

В частности, Иран обидел снимок послов России Левана Джагаряна и Британии Саймона Шерклиффа, сфотографировавшихся на лестнице в Тегеране, где в 1943-м было сделано историческое фото лидеров СССР, США и Британии в ходе Тегеранской конференции - тогда они договорились открыть второй фронт в Западной Европе против режима Адольфа Гитлера и приняли декларацию в поддержку независимости Ирана.

В свою очередь глава МИД Ирана подчеркнул, что нынешняя ситуация кардинально отличается от событий 40-х годов ХХ века, так как народ Ирана в ходе переговоров по ядерной сделке показал, что его судьбу никогда не будут решать «иностранные посольства или силы».

Затем посла России вызвали в МИД Ирана. Джагарян выразил сожаление по поводу недопонимания и подчеркнул, что фотографию опубликовали с целью отдать дань уважения совместным усилиям стран-союзниц в борьбе с нацизмом во Вторую мировую войну и назвали Иран другом и соседом.

«В ходе беседы, которая проходила в дружественной атмосфере, иранской стороне были даны все необходимые разъяснения, которые уже опубликованы в соцсетях посольства. Послом было выражено сожаление возникшим недопониманием», - заявил Джагарян, пишет РИА Новости.

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