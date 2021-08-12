Арабские СМИ критично высказались об авантюре Лукашенко с нелегалами 4 12.08.2021, 17:40

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Мигранты сталкиваются с реальностью, которая отличается от обещаний режима.

Иракские мигранты стали жертвой политики Александра Лукашенко, пишет арабское издание alaraby.co.uk.

"Политика Лукашенко по насыщению Европы иракскими мигрантами с целью оказания давления создала трагическую реальность для тех, кто сегодня оказался в Литве без какого-либо общественного сочувствия. Те, кого привезли из Ирака в Минск, а затем на литовскую границу, мечтали оказаться в Европе. Но сегодня они сталкиваются с реальностью, которая отличается от обещаний легкого доступа в страны Европейского союза", — отмечает издание.

Штаб-квартира The New Arab находится в Лондоне, а само издание является частью телевизионной сети Al Araby, принадлежащей катарскому медиахолдингу Fadaat Media.

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