Военный эксперт: Действия Лукашенко могут сыграть злую шутку с Россией 4 12.08.2021, 17:56

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Наша страна может стать окном для различных группировок.

Военный эксперт Егор Лебедок в эфире «Еврорадио» указывает на то, что угроза с открытием потоков нелегальных мигрантов может обернуться совершенно непредсказуемыми последствиями не только для ЕС, но и для России.

— Угроза мигрантами и открытые нелегальные каналы их поставки могут сыграть злую шутку с Лукашенко и с поддерживающей его Россией.

С обещанным белорусским правителем «джихадом» есть интересный момент. Может так случиться, что Лукашенко поможет осуществить «джихад» против РФ.

Беларусь — очень хорошее окно в Россию, и через нас и протурецкие группировки, например, или просто бывшие игиловцы из Сирии могут спокойно воспользоваться вот этой волной мигрантов, приехать с целью переброски в Россию, где вполне могут устроить свой «джихад». Из Анкары, из Стамбула эти группировки сейчас могут спокойно прилетать в Беларусь.

На днях как раз была информация о том, что мигрантов из Сирии задержали в Смоленской области. И такие ребята могут продолжить прибывать в Беларусь через Турцию, потому что пока договорились только с Ираком.

Поскольку литовцы, латыши и поляки вынуждены принимать консолидированные меры противодействия, действительно растет риск того, что эти исламские товарищи останутся у нас, либо переедут в РФ.

Поэтому угрожать мигрантами и даже попробовать реализовать свою угрозу Лукашенко может, но во что это выльется, неизвестно.

Как показывают конфликты всех стран Ближнего Востока, только начни эти потоки — дальше они пойдут самопально, условно говоря. Там же тоже не дураки едут, у них тоже свои цели, — полагает военный аналитик.

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