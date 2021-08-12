Японцы придумали новый индикатор «чистой» экономики 12.08.2021, 21:07

Показатель будет отражать прогресс в сокращении выбросов парниковых газов в сравнении с ВВП.

Правительство Японии анонсировало новый индикатор «экологически чистой» экономики. Его придумали для определения темпов декарбонизации, сообщает издание Nikkei business daily.

Показатель будет отражать прогресс в сокращении выбросов парниковых газов в сравнении с валовым внутренним продуктом (ВВП). Власти представили его как «зеленый ВВП», рассчитываемый отдельно от реального. Новый индекс продемонстрирует усилия страны по декарбонизации с точки зрения экономического роста.

Япония активно сокращает вредные выбросы в атмосферу последние годы, и власти ожидают, что «зеленый ВВП» будет быстро увеличиваться. Создатели утверждают, что ВВП — очень репрезентативный индикатор, который отражают экономический масштаб и тенденции страны, но есть много факторов, которые он не учитывает.

Однако Reuters пишет, что чиновник из секретариата японского кабинета министров, ответственный за расчет ВВП, оспорил эту информацию. Он сообщил, что власти еще не приняли твердого решения насчет выпуска нового индикатора и назвал отчет Nikkei неточным. Чиновник добавил, что правительство сейчас рассматривает различные способы оценки статистики по углеродной нейтральности, но исследования все еще находятся на начальной стадии и могут затянуться на несколько лет.

В апреле Япония поставила перед собой амбициозную цель по сокращению вредных выбросов. К 2030 году страна планирует сократить эмиссию углерода до 46 процентов. До этого Япония собиралась снизить этот показатель на 26 процентов по сравнению с уровнем 2013 года, и активисты назвали это намерение недостаточно серьезным.

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