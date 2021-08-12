Экономист назвал главный страх Лукашенко 13 12.08.2021, 22:08

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Сам Таракан о нем говорил еще в мае.

В очередном стриме Чалый.Live независимый экономист рассказал о собственных впечатлениях от восьмичасового спича Таракана.

— Очень интересно было увидеть прямое подтверждение, из его же уст, его самого главного страха: «Они меня хотят в международный трибунал, они меня хотят в Гаагу!»

Экономист напомнил, что об этом Лукашенко с явным страхом говорил еще в мае. Теперь же он пытался выглядеть иначе:

— Сейчас он пытался играть роль человека-фаталиста. Мол, мне уже как бы все равно. Я свою жизнь уже прожил и что мужик должен сделать сделал. Расстреляют не расстреляют, Гаага не Гаага, санкции не санкции…

Но при этом он надеется, что не все еще потеряно, что в угол его еще не загнали. И он не разделит участь Каддафи и Хусейна.

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