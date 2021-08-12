Норвегия призвала белорусские власти провести свободные выборы

Норвегия призвала белорусские власти провести свободные выборы8
- 12.08.2021, 22:37
- 4,404
Норвегия присоединилась ко всем санкциям ЕС.
Светлана Тихановская в ходе визита в Осло встретилась с министром иностранных дел Норвегии Эриксен Сёрейде, сообщает МИД Норвегии.
На встрече Сёрейде заявила, что Норвегия призывает Лукашенко остановить насилие, провести свободные выборы, освободить политзаключенных и дать дорогу оппозиции и свободе выражения.
По словам главы норвежского МИД, Осло приложит все усилия, чтобы тема Беларуси оставалась в международной повестке, и будет поддерживать демократические силы в стране.
«Норвегия присоединилась ко всем санкциям ЕС, и мы надеемся, что это поможет оказывать давление на режим», – заявила Сёрейде.
Светлана Тихановская находится с визитом в Норвегии 12-13 августа. На завтра запланирована встреча с исполнительным директором Yara Свеном Торе Холзетером.