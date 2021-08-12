Норвегия призвала белорусские власти провести свободные выборы 8 12.08.2021, 22:37

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Норвегия присоединилась ко всем санкциям ЕС.

Светлана Тихановская в ходе визита в Осло встретилась с министром иностранных дел Норвегии Эриксен Сёрейде, сообщает МИД Норвегии.

На встрече Сёрейде заявила, что Норвегия призывает Лукашенко остановить насилие, провести свободные выборы, освободить политзаключенных и дать дорогу оппозиции и свободе выражения.

По словам главы норвежского МИД, Осло приложит все усилия, чтобы тема Беларуси оставалась в международной повестке, и будет поддерживать демократические силы в стране.

«Норвегия присоединилась ко всем санкциям ЕС, и мы надеемся, что это поможет оказывать давление на режим», – заявила Сёрейде.

Светлана Тихановская находится с визитом в Норвегии 12-13 августа. На завтра запланирована встреча с исполнительным директором Yara Свеном Торе Холзетером.

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