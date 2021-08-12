IndustriALL заявил о поддержке независимых профсоюзов и гражданского общества Беларуси 1 12.08.2021, 22:54

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Глобальный профсоюз выступил с заявлением и пообещал поддержку белорусским рабочим.

«Мы подтверждаем нашу приверженность борьбе за права трудящихся и демократические ценности, а также нашу поддержку независимых профсоюзов Беларуси и гражданского общества. Власти страны должны соблюдать основные права и свободы, а также взятые на себя международные обязательства. Мы продолжим борьбу, пока справедливость не восторжествует». Об этом заявил заместитель генерального секретаря IndustriALL Кемаль Озкан, передает praca-by.info.

9 августа исполнился год со дня сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси, которые привели к усилению репрессий и запугивания гражданского общества, а также к полному несоблюдению основных прав человека и трудящихся.

После прошлогодних выборов белорусский режим подавил основные гражданские свободы: свободу слова, свободу собраний, свободу объединения. Сегодняшняя годовщина свидетельствует о необходимости более решительного вмешательства и солидарности со стороны международного сообщества.

Независимые профсоюзы в Беларуси всегда были в авангарде борьбы за фундаментальные права и демократию и сильно пострадали от репрессивного режима. С августа 2020 года лидеры, активисты и члены независимых профсоюзов подвергаются запугиванию, задержаниям, приговариваются к длительным административным арестам и штрафам. Офисы профсоюзов подверглись полицейским рейдам; в домах профсоюзных лидеров и активистов прошли обыски, и некоторым из них пришлось покинуть страну.

Под угрозой ликвидации власти вынуждают частные компании создавать проправительственные профсоюзы в нарушение Конвенции МОТ № 87.

Работников увольняют за вступление в независимый профсоюз по своему выбору, за попытку забастовки или за участие в мирных протестах. Некоторые работники были приговорены к суровым тюремным срокам за реализацию своих основных прав.

За бесстрашную борьбу в столь суровых недемократических условиях три членских организации IndustriALL, Белорусский Независимый профсоюз (БНП), Свободный профсоюз металлистов (СПМ) и Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП), являясь членскими организациями Белорусского Конгресса Демократических Профсоюзов (БКДП), были награждены международной премией Артура Свенссона за вклад в борьбу за права профсоюзов.

В рамках поддержки и солидарности со своими белорусскими членскими организациями IndustriALL выступил с рядом инициатив в отношении белорусских властей, требуя освобождения незаконно задержанных активистов профсоюзов и призывая положить конец запугиванию, давлению, насилию и заключению в тюрьму лидеров независимых профсоюзов и бастующих работников. IndustriALL также потребовал от работодателей прекратить запугивание и несправедливые увольнения работников и восстановить уволенных работников.

Вместе с другими глобальными союзами IndustriALL составил список компаний, ведущих бизнес в Беларуси, и призвал их проявлять должную осмотрительность в отношении нарушений прав человека и трудовых прав.

IndustriALL призвал МОТ, Евросоюз и межправительственные организации срочно вмешаться, чтобы защитить свободу объединения и прекратить репрессии против лидеров и активистов независимых профсоюзов в Беларуси. Евросоюз ввел секторальные санкции против Беларуси, а США готовятся к введению новых санкций в отношении Беларуси.

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