Нерукопожатный Лукашенко загоняет себя в тупик 10 13.08.2021, 7:51

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Он окончательно утратил связь с реальностью.

С декабря 2021 года продукция белорусского производителя калийных удобрений «Беларуськалий» больше не будет перевозиться через Литву. Об этом сообщает 15min.lt, цитируя министра транспорта и коммуникаций Литвы Марюса Скуодиса, передает «Голос Америки».

«С одной стороны, мы можем сказать, что санкции касаются только американских компаний, но из практики мы знаем, что банки не будут принимать платежи за оказанные в Литве услуги в евро, а не только в долларах. […] Я могу твердо заявить, что с декабря, когда санкции вступят в силу, удобрения перестанут перемещаться через Литву», – заявил Марюс Скуодис.

Сайт zerkalo.io отмечает, что в пояснении к санкционному списку США «Беларуськалий» называют основным источником налоговых поступлений и валюты для режима Лукашенко.

«При этом в американском санкционном списке (в отличие от европейского) нет оговорок, какой продукции «Беларуськалия» касаются ограничения, а какой – нет. То есть по факту всей. Напомним, секторальные санкции ЕС в отношении Беларуси затронули калийную отрасль с оговорками», – подчеркивается в статье.

Санкции США и ЕС против режима Лукашенко

Президент США Джо Байден в понедельник, по случаю годовщины президентских выборов в Республике Беларусь, подписал указ о введении новых мер, призванных привлечь к ответственности режим Александра Лукашенко.

Министерство финансов также приняло самый крупный на сегодняшний день пакет санкций в отношении белорусских физических и юридических лиц.

Как сообщается в заявлении Минфина, в санкционный список попали такие компании, как «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «Белказтранс», «Белказатранс Украина», «Энерго-Ойл», «Интер Тобакко», Абсолютбанк, а также Следственный комитет Беларуси, Национальный Олимпийский комитет Беларуси (НОК). Кроме того, введены санкции в отношении 23 физических лиц, в том числе бизнесменов и представителей белорусских госкомпаний. В числе фигурантов – Алексей Олексин, Андрей Бунаков, Леонид Чуро и другие.

«В преамбуле исполнительного указа президента Байдена отмечается, что действия режима Лукашенко являются угрозой для национальных интересов Соединенных Штатов. Это очень важно, потому что означает, что США будут идти до логического конца, до смены режима Лукашенко в Беларуси», – отметил экономист Алесь Алехнович.

Евросоюз 21 июня принял санкции против режима Александра Лукашенко. По сообщению Немецкой волны, это «четвертый, самый обширный пакет персональных санкций в отношении Беларуси».

В Украине ответили Лукашенко

Самопровозглашенный Лукашенко загнал себя в ловушку и попал в полную зависимость от президента России Владимира Путина. Об этом заявил 11 августа в эфире телеканала «Украина 24» бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Я считаю Беларусь дружественной страной. У меня очень большая симпатия к белорусам. А вот в отношении Лукашенко – он уже наделал и наговорил, он обычный диктатор. Лукашенко до определенного момента пытался удержать определенную самостоятельность. И я был против того, чтобы загонять Лукашенко в тупик. А теперь Лукашенко сам загнал себя. Сначала он превращается в воздушного пирата, и это видит весь мир. А сейчас он гонял самолеты из Ирака, и потоком людей на границу с Литвой. Ну если ты диктатор, не опускайся до таких мелочных вещей. Руку ему подавать больше никто не будет. Теперь он не самостоятелен. Запад не толкает Лукашенко к Путину... Уже все, до свидания, он у Путина», – сказал Климкин.

Напомним, что 9 августа во время «Большого разговора» c прессой Лукашенко заявил о якобы причастности официальных органов власти Украины к переброске оружия в Беларусь.

В Украине назвали безосновательными обвинения со стороны Лукашенко в подготовке на территории Украины боевиков. «Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными», – отметил 9 августа пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Лукашенко окончательно утратил связь с реальностью

Александр Лукашенко окончательно утратил связь с реальностью, превращая республику в страну-изгоя, создавая искусственный кризис с мигрантами на границах с Литвой, считает исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов.

«В Беларуси развивается тренд, что Лукашенко якобы противостоит международному заговору, частью которого является Украина. И потому демонизируется украинское направление. Украина в речах Лукашенко – враг, с которым можно «бодаться». Это невозможно сделать с ЕС или с США. Потому есть определенная угроза: с территории Беларуси Украине могут угрожать российские вооруженные силы и Лукашенко фактически легитимизирует их действия, подводит под это идеологическую базу», – отмечает Александр Леонов.

Вместе с тем, политолог отмечает, что Украина недостаточно активно прорабатывает санкции в отношении Беларуси.

«Если Украина хочет, чтобы ей помогали в рамках евроатлантической солидарности, то она должна действовать синхронно с западными странами. До сих пор Украина не ввела санкции по энергетике, а только приостановила покупать электроэнергию. Два месяца назад МИД заявлял, что готовит список лиц, против которых должны быть введены санкции, но СНБО до сих пор этот список не рассмотрел», – напоминает Александр Леонов.

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