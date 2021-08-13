В оккупированном Крыму затопило Керчь: видеофакт 4 13.08.2021, 9:54

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Фото: iz.ru

Из-за подтопления перекрыт центр города

В результате проливных дождей в Керчи подтопило центральные улицы, поэтому их перекрыли. С утра пятницы, 13 августа, на линию не вышли троллейбусы, пишет korrespondent.net.

"В связи с выпадением обильных осадков подтоплены центральные улицы города: перекресток Самойленко и ул. Борзенко, ул. Еременко в районе стадиона им. 50-летия Октября - эти улицы перекрыты… В связи с осадками в Керчи электротранспорт временно на линию не вышел. Общественный транспорт работает в штатном режиме. Однако в связи с подтоплением улицы Самойленко схема движения маршрутов №41, №40, №19, №23 изменена", - говорится в сообщении местных "властей".

Из-за сильных осадков вода в реках поднялась и затопила стадион. Там, по словам местных жителей, воды по колено.

Также затопленным оказался оптово-розничный рынок. С рынка потоками воды унесло ящики с овощами, арбузы и дыни.

Подтопило и рыбоконсервный завод Пролив.

"Сложная обстановка вдоль русла реки Восточный Булганак, по которому в город прибыло порядка 60 тысяч куб. м воды. В зоне подтопления оказались оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод Пролив. Здесь ведется расчистка ливневок. На территории завода открыты все ворота, чтобы вода могла беспрепятственно уходить в море", - говорится в сообщении местной "администрации".

Согласно прогнозам метеорологов, наиболее интенсивные осадки в восточной части полуострова ожидаются в пятницу и в ночь на субботу.

До этого сообщалось, что в Крыму затопило трассу к "крымскому мосту" и близлежащие поля.

Добавим, также в Крыму затопило трассу Симферополь-Ялта. Из подтопленной в результате ливней территории эвакуировали шесть человек, в том числе одного ребенка.

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