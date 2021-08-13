Эксперт ВОЗ допустил, что коронавирус создали в лаборатории
- 13.08.2021, 10:33
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Питер Эмбарек руководил группой, которая вела поиски источника инфекции в Ухане.
Исключать версию о заражении коронавирусом нулевого пациента в лаборатории или при полевых исследованиях нельзя. Так считает датский ученый Питер Эмбарек, руководитель группы экспертов ВОЗ, которая вела поиски источника распространения инфекции в Китае, передает телеканал TV 2.
Он предположил, что первая вспышка коронавируса в Китае во второй половине 2019 года «могла начаться из-за сотрудника городской лаборатории в Ухане. По его словам, пока это лишь гипотеза.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что Китай не смог предоставить достаточного количества данных по происхождению SARS-CoV-2. При этом эксперты ВОЗ сочли лабораторное происхождение коронавируса «крайне маловероятным». По итогам миссии в Китае специалисты ВОЗ пришли к выводу, что вирус передался человеку не напрямую от животных, а через промежуточного носителя.