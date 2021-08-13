В Кабул направлены британский и канадский спезназ 13.08.2021, 11:18

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иллюстрационное фото reuters

Задача спецназовцев — обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана.

Вслед за США об отправке сил специального назначения в Кабул в четверг, 12 августа, объявили Великобритания и Канада. Их задача - обеспечить безопасность посольств при возможной эвакуации из Афганистана, сообщает dw.com.

Официальный Лондон, как и Берлин, призвал своих граждан при первой возможности покинуть страну, в которой "из-за растущего насилия стремительно ухудшается ситуация с безопасностью". По некоторым данным, на территории Афганистана находятся до сих пор до 4000 британцев. Спецподразделения призваны помочь в эвакуации также и местным жителям, работавшим по контракту с силами международной антитеррористической коалиции.

Совбез ООН готовит заявление по Афганистану

В Совете Безопасности ООН внесен подготовленный Эстонией и Норвегией проект заявления, в котором радикальное движение "Талибан" осуждается за нападения на города и поселки, приводящие к большому числу жертв среди гражданского населения. В документе, который цитируют международные СМИ со ссылкой на дипломатов, отмечается, что ООН "не поддерживает и не будет поддерживать создание какого-либо правительства в Афганистане, навязанного военной силой, или восстановление Исламского эмирата Афганистан".

12 августа председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла в связи с ситуацией в стране призвал созвать экстренное заседание СБ ООН.

Талибы захватили столицу еще одной провинции

Тем временем талибы после двух недель боев захватили город Лашкаргах, столицу провинции Гильменд на юге Афганистана. Как заявил агентству Reuters местный чиновник на условиях анонимности, высокопоставленные военные и члены правительства региона сбежали из города на вертолете. При этом около 200 военнослужащих афганских сил безопасности сдались талибами при содействии старейшин.

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