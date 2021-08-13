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«Евроторг» отреагировал на информацию о продаже компании российскому «Магниту»

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  • 13.08.2021, 11:50
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«Евроторг» отреагировал на информацию о продаже компании российскому «Магниту»

Получен официальный комментарий.

«Евроторг» прокомментировал появившуюся информацию о возможной продаже компании российским ритейлером «Магнит». «Мы не ведем никаких переговоров на тему продажи сети наших магазинов, и слухи на эту тему не соответствуют действительности», — заявил крупнейший продовольственный ритейлер Беларуси.

«Компания органично развивается и имеет устойчивое финансовое положение, что подтверждается оценкой международных рейтинговых агентств, — заявляет „Евроторг“. — Мы укрепляем наше лидерство в секторе продовольственного ритейла Республики Беларусь, продолжая расширяться в соответствии с нашей стратегией мультиформатного ритейлера и планируем, что в сентябре 2021 года сеть будет насчитывать свыше тысячи магазинов».

Ранее в Сети появилась информация о возможной покупке компании «Евроторг» ритейлером «Магнит». Позднее российская компания опровергала подобную информацию.

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